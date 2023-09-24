《來五結揣促咪》微電影開拍 陳又禎的護身符神奇巧合

近百年歷史的宜蘭二結王公廟要拍微電影了。金獎製片團隊，由入圍過金馬獎、金鐘獎、台北電影獎美術設計的霍達華導演拍攝《來五結揣促咪》，女主角是甜美網紅比熊陳又禎，男主角是香港演員張啟樂；巧合是，陳又禎身上護身符竟是二結王公廟求來的，讓人直呼神奇。

今天製片小組在二結王公廟舉行開鏡儀式並拍攝部份內容，儀式五結鄉長沈德茂主持，與二結王公廟張明華董事長、利澤簡永安宮黃適超主委、縣議員、代表、村長及導演、演職人員共同祈求微電影拍攝平安順利。

鄉公所表示，為宣傳五結鄉人文、藝術、美食、風光、信仰等面向，鄉公所招標徵求製片團隊，以輕鬆有趣的尋寶劇情探訪五結鄉，預計拍攝10集微電影，每集片長5至6分鐘，首次有系統介紹五結各不同面相的微電影，希望以全新角度探索好吃、好玩的五結鄉。

二結王公廟是五結鄉重要信仰中心，奉祀古公三王，「三王」為宋朝的柳姓、葉姓、英姓三位壯士，效法桃園結義結為異性兄弟。

由茅屋改建為王公廟至今已有近百年，舊廟在1997年9月28日以「人工移廟」150公尺，並轉向180度，原地建新廟，其著名的「王公過火」儀式，為全台規模最大的過火民俗活動，被文化部登錄為文化資產。