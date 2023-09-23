綠島3百年來首度 媽祖渡海遶境

台東縣綠島鄉昨起一連3天舉辦媽祖海祭，一早逾千信徒聚集富岡漁港碼頭，分批搭3艘客輪前往，這是綠島三百年來，首度舉辦媽祖遶境祈福，各地媽祖宮廟響應，綠島鄉長謝賢裕說，宗教與綠島在地文化觀光的成功結合。

謝賢裕說，綠島鄉公所首次舉辦媽祖「巡洋海祭，貺福綠島」，島上鄉親很期待，尤其海葵颱風重創綠島，期望這次活動為綠島全體島民祈求國泰民安、風調雨順及觀光蓬勃發展的美好祝福。

綠島媽祖海祭昨起展開3天2夜系列活動，各地媽祖宮廟和信徒都動起來，台東天后宮、綠島天后宮，還有嘉義新港奉天宮，雲林、彰化、屏東等各縣市媽祖宮廟共襄盛舉，媽祖本尊神像搭船渡海參與包括巡洋海祭、島上祈福遶境及迎曙光。

各地信徒昨早聚集富岡漁港碼頭，包3艘客輪，分批到綠島。謝賢裕帶領綠島漁船和綠島天后宮信徒出港迎接，陣容浩大，綠島居民聚集南寮漁港歡迎各地媽祖和神明入港。居民說「島上難得有這麼大宗教活動，一定要來看一下」。

奉天宮董事長何達煌說，綠島鄉長謝賢裕隆重邀請奉天宮到綠島海巡，祈求綠島平安漁船滿載而歸，千名信徒一起來，很熱鬧。台東天后宮董事長林有德說，天后宮除上島祈福和海巡求平安，也請道士團同往綠島招魂，回台東後舉辦送化法會。