基隆港1至8月旅客倍增 預估2025年才能恢疫前榮景

基隆港務分公司今天公布今年1到8月客貨業務績效，因為國際郵輪復航以及國內旅遊復甦，國際郵輪旅客和國內離島旅客，合計27.9萬人次，與去年同期9.57萬人次相比，成長近兩倍，但預計後年才恢復疫情前榮景。

基隆港務分公司統計，所轄區域今年1到8月累計貨物裝卸量約1億噸，比去年同期約1.02億噸微幅下降1.95%。貨櫃裝卸量約214萬標準貨櫃，與去年同期約231萬衰退7.36%。散雜貨部分，由於台北港離岸風機機件業務成長、疫情期間因缺料延遲交貨汽車訂單陸續實現等因素，今年1到8累計約2350萬噸，與上年同期1935萬噸相較，成長21.43%。

客運方面，今年1到8月累計國際郵輪旅客18.9萬人次，國內離島旅客9萬人次，合計達27.9萬人次，比去年同期增加約192%。

港方表示，公司把握疫情期間完成東、西岸旅客中心的整建、擴建工程，今年3月7日舉辦「是時候了」郵輪復航典禮，迎接疫後首兩艘國際郵輪靠泊，並在7月12日南韓「濟州郵輪論壇」獲頒「特別成就獎」，繼2017年獲頒亞洲最佳郵輪母港後，再度獲頒國際獎項。

為了吸引國際郵輪加靠台灣港群，港務公司祭出碼頭碇泊費、旅客服務費最多全免等優惠，吸引郵輪航商掛靠或以基隆為母港，提供台灣及各國旅客觀光旅遊服務，加速恢復基隆港為國際郵輪母港榮景。

基隆港今年國際郵輪預報140艘次，全年已將有27.9萬名國際郵輪旅客人次到訪，並持續增加中，預計2025年恢復疫情前榮景。

展望今年第4季，基隆港群除行銷郵輪，也推動港區土地、自有倉庫及港區外資產活化招商，並積極提高基隆港自營櫃場貨櫃作業效能。