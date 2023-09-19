基隆好物19文創品牌脫穎而出 背後故事濃濃在地基隆味

基隆市文化局為扶植基隆在地優良文創業者，推動文創輔導計畫，採取基隆好物城市品牌認證，今年選出19件獲選作品，今天記者會頒獎，各文創作品都有濃濃基隆在地特色，每件背後都有故事，如朋廚結合黑鳶、岑品結合石花棟等，市府將帶領他們參加今年台灣文博會參展，感受在地的基隆味。

基隆市文化局今天舉辦「基隆好物」成果發表記者會，秘書長方定安指出，基隆好物發揮基隆海洋城市的特性，開放創新、多元包容的城市品牌特質，此次參展2023台灣文博會與大家分享基隆味，文化局持續深耕城市品牌推進，期待未來透過不同產品特質，創新造就在地基隆味。

文化局長江亭玫提到，基隆文創輔導計畫執行至今，許多受輔導的品牌逐步鮮明，商品設計也日漸成熟，期許業者不因獲得好物標章認證而止步，透過基隆好物城市共同品牌的推廣，幫助品牌進一步發展，讓大家來到基隆，就想到基隆好物，深刻烙印在人們心中。

基隆好物將在9月底「台灣文博會」登場，攤位設在「華山1914文化創意產業園區」四連棟-C區島嶼在地，將以在地知名的崁仔頂漁市概念設計，原汁原味還原場景，再現海港風情，並於9月30、10月1日兩天下午特別安排糶手，讓民眾親身體驗漁市文化。

文博會展期間，基隆好物攤位每日將發放限量打卡好禮100份，包括大新餅店「招牌咖哩餅」、朋廚烘焙坊「黑鳶飛翔海鮮杏仁脆片」、基隆泉利米香「米雪兒」、「飛魚卵香腸」等。