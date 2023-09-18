羅東博愛醫院歡慶70歲 招待看《完美咪咪》舞台劇8場

羅東博愛醫院今年70歲了，為了與鄉親分享喜悅舉辦「70博愛 初心永在」系列活動。院方今天宣布，將在10月份首次嘗試跨界合作，邀請享譽盛名的《完美咪咪》舞台劇到宜蘭公益巡演8場次，感謝鄉親多年來的信任與託付，全數場次免費招待縣民觀賞。

博愛醫院1953年在宜蘭立足，從30床小型綜合醫院開始，如今發展成為重度級急救責任醫院，70年慶結合10月結合乳癌防治月，喚起重視女性健康議題，邀請在美國巡迴演出多場的療癒喜劇《完美咪咪》舞台劇到宜蘭演出。

《完美咪咪》台灣版由沈威年主導，演員劉香慈、廖梨伶、廖苡喬、孫千琪、杜蕾、林牧昕主演，講述一名罹乳癌的女孩在術前乳癌診斷治療的心路歷程，經過雙乳切除手術後尋找完美新胸部的旅程，笑中帶淚，敘述癌後面對的人生。

羅東博愛醫院期盼透過舞台劇故事提高社會對乳癌的認識，啟發每個人對疾病、家庭、自我的誠實對話；此外經由醫院團隊努力，提升第二期乳腺癌病友5年存活率，領先全國平均值，在10月份院方也舉辦乳癌保健的講座及乳癌病友龍舟體驗營，喚起社會大眾對乳癌的更多關注。

人生70才開始，羅許基金會副執行長盧進德表示，醫院不只是看病的地方，更是給人希望、愛的場所，這次盼透過互動藝文活動與縣民共同關注女性健康議題，度過有意義、健康的周年慶。

※《完美咪咪》舞台劇演出資訊如下，場地及時間：羅許基金會(羅東鎮南昌街83號)，10/13(五)19:00，10/14(六)15:00、19:00，10/15(日)15:00。