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花蓮縣府培訓族語保母 3名阿公也來報名參加

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府培育「族語保母」，傳承原住民族語，經過口試測驗及12小時的保母專業訓練，已核定72人，今年新增22名生力軍。圖／花蓮縣政府原民處提供
花蓮縣政府培育「族語保母」，傳承原住民族語，經過口試測驗及12小時的保母專業訓練，已核定72人，今年新增22名生力軍。圖／花蓮縣政府原民處提供

學齡前幼兒是學習語言的黃金時段，為傳承原住民族語，花蓮縣政府培育「族語保母」，已核定72人，經過口試測驗及12小時的保母專業訓練，今年新增22名生力軍，其中還有3名阿公參與，笑稱「阿公說族語也很厲害」，加入傳承族語與文化的行列。

縣府原住民行政處代理副處長徐采瑤表示，縣府重視語言傳承，自2014年啟動「族語保母」計畫，小朋友出生沈浸在族語環境裡，長大自然就會說族語，鼓勵家長取得合格族語保母身份，讓孩子從小學習說族語。

參加培訓的保母歐陽日妹說，剛滿2歲的孫女對語言吸收及模仿力很強，加入族語保母計畫，讓孫女從小說族語，課程中學習如何將族語融入日常生活，及與幼兒相處互動的方式，對留在部落照顧孫子女的年長者來說更有助力。

還有3名參加新進族語保母職能訓練的阿公分享，原以為只有自己一位男士參與保母計畫，沒想到有同伴，相識後便相互邀約參加課程，互相打氣努力學習，成功取得資格，「誰說保母是女士的專利，阿公說族語比阿嬤還厲害」。

徐采瑤指出，參加族語保母計畫者規定為幼兒三等親，可在小朋友0歲至5歲期間提出申請，通過第一階段口試測驗遴選、第二階段保母專業訓練課程，即能取得族語保母資格。

徐采瑤說，族語復振工作需要大家一起努力，族語保母培訓課程沒有固定的開辦次數，只要地方有需求且達到一定數量，原民處隨時都可辦理。

3名參加新進族語保母職能訓練的阿公分享，彼此互相打氣努力學習，成功取得資格，「誰說保母是女士的專利，阿公說族語比阿嬤還厲害」。圖／花蓮縣政府原民處提供
3名參加新進族語保母職能訓練的阿公分享，彼此互相打氣努力學習，成功取得資格，「誰說保母是女士的專利，阿公說族語比阿嬤還厲害」。圖／花蓮縣政府原民處提供

原住民 母語教學

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