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池上光電說明會 居民離席抗議

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台糖公司台東縣池上糖漿廠10.8公頃工業用地，出租森崴能源公司設置發展光電昨辦說明會，逾300居民與民代與會，居民頭戴反對標語、高喊「光電Out！滾！」表達堅決反對立場，最後離席抗議；業者強調不會影響環境及觀光發展；縣府表示，因計畫不完整已退件。

台糖公司台東縣池上糖漿廠閒置35年，工業用地租業者設置發展光電，由於是池上最大場域光電案，民代及逾300名居民到場關心，多數反對者最終離席抗議，業者無奈。

議員陳宏宗說，廠商說光電無害，怎麽這麽多人反對呢？台糖土地租百姓難，租光電業者就容易，實在說不過去；議員潘貴蘭說，池上好山好水，蓋破壞環境的光電沒必要。在地族人則建議，將爭議土地畫設自然保留區或原民保留區，光電開發就受限制。

森崴能源再生能源事業群副總經理謝承哲表示，在地反對主要是憂心光電設施破壞景觀及水源環境，但公司早已做評估、調查及規畫，此案光電設置結合在地觀光景觀設計，周遭也有樹木環繞，不會破壞周遭景觀。面版清洗是用清水洗，排水系統經過處理，不汙染水源。

縣府指出，業者未完成工廠登記，提報在停車場搭設太陽能光電板，因計畫不完整已退件；另經濟部也未收到開發案件，並重申光電推動開發會審慎把關。

台東 議員 再生能源

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台東池上光電開發案說明會 300居民反對離席

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