快訊

全台5千萬顆過期蛋新北查獲191萬顆 衛生局：南部放不下才放新北

新莊公寓火警「樓梯間救出2人」 男燒傷、女昏迷送醫

大直街民宅陷落 李四川：重災戶家具擬賠50萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來台旅客不如疫情前 花蓮旅客衰退3成

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮觀光業者推估，今年暑假跟疫情前相比，旅客平均衰退2至3成。本報資料照
花蓮觀光業者推估，今年暑假跟疫情前相比，旅客平均衰退2至3成。本報資料照

交通部規畫今年來台旅客目標為600萬人次，目前只有400萬。花蓮觀光業者推估，今年暑假跟疫情前相比，旅客平均衰退2至3成，只有縣府舉辦大型觀光活動才有旅客。除台灣人往國外跑外，國際旅客也在花蓮停留不久或不來，期待早日開放陸客團。縣府接待外國旅行業者考察團踩線，拓展客源。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，今年7、8月相較疫情前的2019年同期，旅客平均減少2至3成，只有縣府辦大型活動才有觀光客，像夏戀嘉年華吸引年輕人、聯合豐年節有團客參與，紅面鴨FUN暑假則多是親子客群，除了活動外，其他日子遊客比較少。

在外國旅客部分，陳義豐說，東部以自由行散客為主，大多停留一天不會留下來過夜；日本旅客因幣值匯率，到台灣旅遊變貴，今年少很多，而韓國旅客都從台北到花蓮當天來回，看完自然風景就離開。若中央能開放陸客團，或許對地方觀光經濟會有貢獻，也能更早達到來台旅客目標。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，以住宿來說，9月平日住房率3到4成，周末5到6成，相較過去起碼有3成的衰退，而景點旅客也減少3、4成。這是因為國外旅客都在北部西部觀光，而花蓮縣內交通不便，成為阻礙旅客來玩的因素之一。

縣府今年陸續迎來新加坡、馬來西亞、日本等旅行業者訪花踩線，上月底更迎來泰國20家旅行業者考察踩線，參訪太魯閣國家公園，欣賞原住民樂舞表演及出海賞鯨等行程。縣府表示，將持續與中央、地方旅行業者等公私單位攜手合作，促成更多國際遊客到訪及加強國際包機直航花蓮。

另外，縣府將透過交通部觀光局於9月份安排國內外航空業者訪花踩線，將持續鎖定日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、越南等國家推廣，陸續引進國際旅客。

花蓮 疫情 自由行 陸客

相關新聞

來台旅客不如疫情前 花蓮旅客衰退3成

交通部規畫今年來台旅客目標為600萬人次，目前只有400萬。花蓮觀光業者推估，今年暑假跟疫情前相比，旅客平均衰退2至3成...

今年宜蘭旅遊人次比去年大增1倍 卻仍比不上疫情之前

疫情後的觀光景氣回溫，宜蘭縣政府統計今年疫情後的第一個端午節連假，縣府管轄的風景區入園共7萬4779人次，超過去年疫情期...

基市公共化幼兒園 100％開辦課後留園 傲視全國各縣市

基隆市57家公共化幼兒園課後延長照顧服務，這學年開課率100%，連續6年在全國各縣市中居冠。新北市開課率也屬前段班，近幾...

外地人如何玩宜蘭《頭城五漁鐵》山海廊帶吃喝深度旅遊

鄰近新北市的宜蘭頭城鎮，長達21公里背山面海山海廊帶，擁有5座漁港與5個鐵路車站交織成「五漁鐵」主題旅遊，是宜蘭即將開發...

宜蘭「神將窟」美名這樣來的 蘭博揭開神將文化面紗

宜蘭早年神將遶境及廟會活動盛行，文化多元豐富，「宜蘭神將文化特展－信義柒拾護蘭陽」即日起在蘭陽博物館展出，宜蘭市東嶽廟信...

花蓮萬榮野溪溫泉路遠易受困 鄉公所培育水上救生人才

花蓮萬榮鄉雖然不靠海，不過鄉內有野溪溫泉，曾發生遊客私自溯溪前往泡溫泉，卻遇上溪水暴漲受困。萬榮鄉公所與中華民國海上救生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦