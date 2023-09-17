來台旅客不如疫情前 花蓮旅客衰退3成

交通部規畫今年來台旅客目標為600萬人次，目前只有400萬。花蓮觀光業者推估，今年暑假跟疫情前相比，旅客平均衰退2至3成，只有縣府舉辦大型觀光活動才有旅客。除台灣人往國外跑外，國際旅客也在花蓮停留不久或不來，期待早日開放陸客團。縣府接待外國旅行業者考察團踩線，拓展客源。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，今年7、8月相較疫情前的2019年同期，旅客平均減少2至3成，只有縣府辦大型活動才有觀光客，像夏戀嘉年華吸引年輕人、聯合豐年節有團客參與，紅面鴨FUN暑假則多是親子客群，除了活動外，其他日子遊客比較少。

在外國旅客部分，陳義豐說，東部以自由行散客為主，大多停留一天不會留下來過夜；日本旅客因幣值匯率，到台灣旅遊變貴，今年少很多，而韓國旅客都從台北到花蓮當天來回，看完自然風景就離開。若中央能開放陸客團，或許對地方觀光經濟會有貢獻，也能更早達到來台旅客目標。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，以住宿來說，9月平日住房率3到4成，周末5到6成，相較過去起碼有3成的衰退，而景點旅客也減少3、4成。這是因為國外旅客都在北部西部觀光，而花蓮縣內交通不便，成為阻礙旅客來玩的因素之一。

縣府今年陸續迎來新加坡、馬來西亞、日本等旅行業者訪花踩線，上月底更迎來泰國20家旅行業者考察踩線，參訪太魯閣國家公園，欣賞原住民樂舞表演及出海賞鯨等行程。縣府表示，將持續與中央、地方旅行業者等公私單位攜手合作，促成更多國際遊客到訪及加強國際包機直航花蓮。

另外，縣府將透過交通部觀光局於9月份安排國內外航空業者訪花踩線，將持續鎖定日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、越南等國家推廣，陸續引進國際旅客。