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基市公共化幼兒園 100％開辦課後留園 傲視全國各縣市

聯合報／ 記者邱瑞杰李定宇／連線即時報導
基隆市57家公共化幼兒園這學年全數開辦課後延長照顧服務，開課率居全國各縣市之冠。圖／基市府教育處提供
基隆市57家公共化幼兒園這學年全數開辦課後延長照顧服務，開課率居全國各縣市之冠。圖／基市府教育處提供

基隆市57家公共化幼兒園課後延長照顧服務，這學年開課率100%，連續6年在全國各縣市中居冠。新北市開課率也屬前段班，近幾年都超過八成。基隆有家長說，留園服務是德政，接送孩子省心不少；新北有家長認為，政府提倡生育，減輕家長及老師負擔責無旁貸。

基隆市教育處今天表示，公共化幼兒園下午4點放學，市府鼓勵延長照顧服務時間，讓雙薪家庭父母更能安心就業。全市44所公立幼兒園、8所非營利幼兒園和5所職場教保中心，總數57家公共化幼兒園，這學年全數開辦延時服務，約1200名幼童受惠，讓家長接送孩子時間更有彈性。

教育處說，原則上同家幼兒園若有10名以上幼兒課後留園，每人收費1小時不超過50元，未滿10名不超過80元，但因老師鐘點費是400元，如果留園人數偏低，會請家長補差額。往年曾有家長月付3、4000元，市府這學年起改以預算補助差額，收費上限確定為80元，減經家長負擔。

郭姓女子是公務員，下午5點半下班。她的兒子今年8月就讀基隆公幼小班，報名課後留園到下午6點，1小時收費50元，1天100元，1學期7900多元，讓她除了接送孩子省心不少，經濟負擔也不會加重太多。

新北市自2011年2月起提供公共化幼兒園留園延長晚上7點，這學年有287家開辦，開課率87.5%。寒暑假期間，教育局也補助開班經費不足差額及人力經費，鼓勵公幼依家長需求及園所人力，延長開辦周次及全日班服務到下午6點，另提高開辦延長照顧時間獎勵金，全年4期皆開辦補助1萬元。

林姓家長說，新北公立幼兒園不僅難抽，下午4點下課，4點後留園就要支付延長照顧費用，只好拜託長輩接送，不然就得掏更多錢出來。他知道老師也想準時下班，但在政府提倡生育的大方向下，政府設法減輕家長及老師的負擔責無旁貸。

基隆市57家公共化幼兒園這學年全數開辦課後延長照顧服務，開課率居全國各縣市之冠。圖／基市府教育處提供
基隆市57家公共化幼兒園這學年全數開辦課後延長照顧服務，開課率居全國各縣市之冠。圖／基市府教育處提供
基隆市57家公共化幼兒園這學年全數開辦課後延長照顧服務，開課率居全國各縣市之冠。圖／基市府教育處提供
基隆市57家公共化幼兒園這學年全數開辦課後延長照顧服務，開課率居全國各縣市之冠。圖／基市府教育處提供
基隆市57家公共化幼兒園這學年全數開辦課後延長照顧服務，開課率居全國各縣市之冠。圖／基市府教育處提供
基隆市57家公共化幼兒園這學年全數開辦課後延長照顧服務，開課率居全國各縣市之冠。圖／基市府教育處提供

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