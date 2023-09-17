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牽手半世紀 捧韭菜花走紅毯

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉昨辦別開生面的「長長韭韭」婚禮，38對結婚逾50年的老新人，捧著吉安三寶之一的「韭菜花」捧花，再次牽手步上紅毯，和半世紀前不同，這次身邊多了子孫環繞，有金婚佳偶透露，婚姻長久之道就是「多吵架」，其實就是溝通，講出來吵完就沒事了。

芋頭、韭菜和龍鬚菜並稱「吉安三寶」，入秋後正值韭菜開花的季節，白色小巧花朵綻放在綠油油的田野中，隨風搖曳，有「9月雪」的美稱。鄉公所昨請金婚佳偶穿上創意服飾，重溫牽手情，鄉公所用心準備大把的韭菜花捧花，會場周邊以韭菜花裝飾，縣府代理祕書長饒忠、客家處長潘乾鑑等人都來分享喜悅。

仁和村有3對佳偶出席，其中76歲的林鈾鈞和72歲的楊子玉都是阿美族，穿著原住民傳統服飾盛裝出席。楊子玉笑說，兩人牽手52年，相處祕訣是「很會吵」，有時氣極還會用母語罵他「像狗一樣不聽話」，但吵完就沒事了，重點是有溝通就好。

38對「老新人」中最年長是再3個月就滿百歲的夏宗澤，及小他2歲的妻子王阿蕊，兩人住在光華村，結褵已經58年；婚齡最長的葉阿波89歲、李玉英87歲，已一同走過64年婚姻路。

85歲的劉賢盛自己上網報名，還向朋友借來傳統禮服，與75歲的妻子徐曉媚喜氣洋洋來走紅毯，兩人結婚54年，育有3個孩子，重溫婚禮喜悅，都說很開心。

吉安鄉長游淑貞說，吉安鄉有1萬5600位長者是長壽之鄉，讓長輩們在子孫陪同下分享幸福，現場評選最佳創意服飾的佳偶，還有特別獎、家族最盛大的也有獎，創造畢生最難忘的回憶。

韭菜 吉安 菜花

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