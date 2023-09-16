「文化平權巡演」原民唯一場 台東熱鬧登場

文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定巡演活動」第4場次，今由布拉瑞揚舞團聯手台東縣在地7個傑出表演團隊在東海濱公園盛大展開，是今年文化平權巡演唯一一場原住民族團隊演出。文化部政務次長李靜慧說，希望明年再辦台東場。

李靜慧說，庄頭唯一原民專場帶來布農、卑南、阿美、東排灣族等台灣原住民族特色，演出內容跨度廣闊，從原住民古調、馬蘭複音歌謠到那卡西風格結合現代搖滾樂，以及布拉瑞揚舞團的台灣文化融合法式優雅，充分展現台灣多型態的文化魅力。

今天下午3點開始，台東海濱公園就吸引不少民眾參加「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定巡演活動」，大家不是坐在椅子上，就是席地而坐，一邊吹著太平洋海風，一邊欣賞精彩節目的演出，周邊還有熱鬧市集，提供豐富特色文創商品及風味美食。

布拉瑞揚舞團團長布拉瑞揚‧帕格勒法表示，台東剛經歷海葵颱風，現在仍有很多地方正在重建恢復，他自己的故鄉金峰鄉也因道路路基掏空中斷，至今尚未回去看家人，因此，他希望「漂亮漂亮」主題表演，今天可以給台東撫慰人心的夜晚，再繼續重建家園。