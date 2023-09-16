花蓮海堤漂流木開放撿拾 限徒手、單支重量長度有限制

花蓮海岸線綿長，海葵颱風過境後留下大量漂流木，即日起公告區域供民眾撿拾，只要沒有政府註記或烙印標記的木材都可取走，但限徒手，且單支重量不得超過50公斤，長度也有規定。

花蓮縣政府昨天公告，海葵颱風後，國有林竹木漂流到國有林區外，當地居民得自由撿拾清理。開放撿拾區域包括和平溪以南至和仁卡南橋（不含和平工業區專用港）、崇德隧道口至奇萊鼻海岸景觀區（不含花蓮港）、美崙溪出海口至台東縣界之海灘、石梯漁港、縣管河川等。

另中央管河川包含花蓮溪、秀姑巒溪水系國有林區範圍外區域，及林業署花蓮分署所轄部分保安林地等。詳細開放地點及規範，可到花蓮縣府官網查詢。

林業及自然保育署花蓮分署表示，只要在公告區域內、沒有政府註記或烙印標記，不論是否為貴重木，都可撿拾，但條件為單支規格符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，且只能徒手，不得以機具裁切。

撿拾漂流木後，如果想要加工轉售，請攜帶身分證件，到花蓮分署的新城、南華、萬榮及玉里等4個工作站登記，以取得合法產權證明，若是自行使用，就不用登記。

若民眾發現漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，必須通報花蓮分署或花蓮縣政府運回保管，將依民法第810條拾得漂流物規定，給予林產物價金10分之1做為報酬。