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「鏡頭君」重磅回歸！三仙台即時影像恢復 網友湧入驚呼感動

中央社／ 台東縣15日電
颱風海葵損壞的東管處三仙台即時影像，今天下午3時許恢復運作，美麗的海景讓網友驚呼「好漂亮」、「感動啊」。圖／擷自東管處三仙台即時影像
颱風海葵損壞的東管處三仙台即時影像，今天下午3時許恢復運作，美麗的海景讓網友驚呼「好漂亮」、「感動啊」。圖／擷自東管處三仙台即時影像

颱風海葵損壞的東管處三仙台即時影像，今天下午3時許恢復運作，美麗的海景讓網友驚呼「好漂亮」、「感動啊」。

「萬人關注的三仙台鏡頭君，在觀光局升格為觀光署之日，以重生之姿復出江湖了」交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處長林維玲，今天下午4時在臉書貼文宣布好消息，因颱風海葵停止運作的三仙台即時影像重磅回歸。

9月3日颱風海葵逾10級風從東海岸登陸，許多網友從手機和電腦透過東管處的10支即時影像看到颱風登陸狀況，有5支陸續斷訊，其中被封為「鏡頭君」的三仙台即時影像也斷訊，造成一片網友失落感。

林維玲說，颱風海葵造成金樽遊憩區、加路蘭、帆船鼻、都歷、三仙台等5支即時影像因網路設備損壞或是停電停止運作，颱風過後陸續修復，最後1支、也是大家最關心的三仙台即時影像，終於在今天下午3時許恢復正常。

有網友立即上線瀏覽，紛紛留言「恭喜鏡頭君榮耀回歸」、「謝謝工程人員！台東真的好漂亮」、「三仙台鏡頭君美美復出了！感動啊」。

林維玲說，三仙台這支即時影像3日因網路電纜損壞斷訊，9日網路恢復，但發現電力不穩，擔心損壞，經過多次測試，終於在今天下午穩定，影像更清晰。

三仙台 颱風 觀光局 台東

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