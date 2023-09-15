頭城搶孤傳意外 選手質疑半身安全扣、救援量能不足

宜蘭頭城搶孤疫情過後首次舉辦，就傳出意外，時代力量隊呂姓選手翻飯棚時滑落，倒吊孤柱上超過5分鐘。時代力量宜蘭黨部主委郭禀翰批，反映過數次希望將半身安全扣改為全身安全扣，大會都不採納；其他隊伍選手也指出，整個會場只有1輛雲梯車、1輛吊車，救援量能明顯不足。

時代力量繼2019年後第二次參賽，這次攻擊手呂姓選手較上次爬得更遠，抵達飯棚，然而從孤柱翻上飯棚時，不慎滑落，倒吊在孤柱上；大會廣播在旁待命的雲梯車救援，但雲梯車無法移動，只能伸出雲梯慢慢進入孤柱叢內部，花了超過5分鐘才將人救下。

郭禀翰怒批，這種頭下腳上倒掛的狀況非常危險，大會卻超過5分鐘才完成救援，顯示出相關人員沒準備好、反應不足，「真是太誇張了」；親自到場帶隊的時代力量主席王婉諭指出，不只呂姓選手，整個搶孤賽就有超過3人出現繩索鬆脫的狀況，安全措施亟待加強。

郭禀翰表示，時代力量隊與其他隊伍都向大會反映過數次，希望將目前的安全扣環從半身扣改為全身扣，因為半身扣只能把扣環繫在腰間，無法避免倒吊的危險，全身扣環就可以繫在背部，選手即使滑落也是頭上腳下懸掛在空中；然而大會卻始終不接受，發生意外令人遺憾。

其他隊伍選手認為，全場只有1輛雲梯車與1輛吊車，無論如何不可能涵蓋整個搶孤場，若發生意外的孤柱不在車輛附近，以這種大型機具的移動能力，根本無法第一時間救援，量能明顯不足。搶孤選手在10多公尺的高空挑戰極限，大會如果真的重視人身安全，就不能留下任何死角。