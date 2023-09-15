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影／驚險！頭城搶孤意外 時代力量選手倒吊孤柱5分鐘

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
第2柱時代力量隊呂姓選手從孤柱翻上飯棚時發生意外，滑落後整個人倒吊在孤柱上。記者陳敬丰／攝影
第2柱時代力量隊呂姓選手從孤柱翻上飯棚時發生意外，滑落後整個人倒吊在孤柱上。記者陳敬丰／攝影

宜蘭頭城迎來暌違3年的搶孤大戲，過程卻意外叢生，不斷有選手出現繩索鬆脫的狀況，時代力量隊的選手甚至因此倒吊孤柱上，大會焦急的喝令雲梯車搭救，雲梯車卻因為結構因素，5分鐘後才將選手救下，緊急送醫，選手意識清醒，初步評估是肌肉拉傷，後續仍須觀察。

今年頭城搶孤團體賽於9月14日晚上11時23分許開始，12支隊伍卯足全力，先以疊羅漢的方式將攻擊手往上送，攻擊手再以繩索攀爬塗滿牛油的孤柱；有選手反映，今年的牛油似乎特別滑，開賽不到10分鐘，原本搶在第一的第12柱選手就出現繩索鬆脫的狀況，直接下滑超過2公尺，腳上繩索也完全鬆掉，只能重新開始。

各柱零星出現繩索鬆掉的意外，但皆未釀成事故，比賽繼續進行；深夜11時50分許，第2柱的時代力量隊呂姓選手，從孤柱翻上飯棚時，不慎滑落，直接下落7、8公尺，整個人頭下腳上倒掛在孤柱上。

大會發現後，立刻廣播一旁的消防隊雲梯車，前往第2柱救援。雲梯車無法移動，嘗試將雲梯伸入孤柱叢中，小心翼翼地前進；呂姓選手嘗試抓住孤柱，但牛油滑手，仍只能在空中一晃一晃；下方隊友心急如焚，衝到孤柱下試圖疊羅漢上去接應，其他隊伍選手也扛起沙袋幫忙，仍難以企及。

雲梯車11時55分許，終於伸到第2柱，將懸掛了超過5分鐘的呂姓選手救下。大會廣播請呂姓選手揮手表示安好，他躺在雲梯車上無力的揮手，示意意識尚且清醒。雲梯車降下後，救護車馬上將呂姓選手送往陽明交大附醫急診，經初步診斷為肌肉拉傷，其他方面無大礙，仍須密切觀察。

雲梯車經過5分鐘嘗試，將呂姓選手救下。記者陳敬丰／攝影
雲梯車經過5分鐘嘗試，將呂姓選手救下。記者陳敬丰／攝影
整個搶孤場結構複雜，雲梯車小心翼翼的伸入，呂姓選手吊掛在孤柱上超過5分鐘。記者陳敬丰／攝影
整個搶孤場結構複雜，雲梯車小心翼翼的伸入，呂姓選手吊掛在孤柱上超過5分鐘。記者陳敬丰／攝影
消防人員將呂姓選手救下後，緊急送往陽明交大附醫，初步診斷為肌肉拉傷，無大礙，後續仍須觀察。記者陳敬丰／攝影
消防人員將呂姓選手救下後，緊急送往陽明交大附醫，初步診斷為肌肉拉傷，無大礙，後續仍須觀察。記者陳敬丰／攝影
頭城搶孤賽暌違3年登場，12支隊伍搶上孤柱，比拚誰能最先鋸下順風旗。記者陳敬丰／攝影
頭城搶孤賽暌違3年登場，12支隊伍搶上孤柱，比拚誰能最先鋸下順風旗。記者陳敬丰／攝影

時代力量 搶孤 意識

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