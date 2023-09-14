台東漂流木9月15日開放撿拾 至下次颱風陸警發布止

颱風海葵過境後，台東海邊堆積許多漂流木，林業自然保育署台東分署公告15日起開放民眾撿拾，撿拾條件為長度2公尺以下，末端直徑小於20公分，撿拾時間至下次發布颱風陸警。

農業部林業自然保育署台東分署今天發布新聞稿，自15日起開放台東海岸地區保安林範圍漂流木撿拾，時間至中央氣象局發布下次陸上颱風警報或豪雨特報（台東縣列入陸上警戒區域）為止，民眾可徒手方式自由撿拾，但不得使用機具裁切。

台東分署的知本工作站、成功工作站及大武工作站設置臨時林產物檢查站，請民眾配合辦理漂流木登記。

台東分署表示，開放漂流木的撿拾條件，單支規格符合末徑小於20公分、且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，且沒有政府註記或烙印標記的漂流木，不論是否為貴重木，民眾都可在開放期間撿拾。

民眾撿拾漂流木後，若欲加工轉售，或撿拾量體需動用車輛進行載運時，拾得人攜帶身分證件到臨時林產物檢查站辦理登記，貴重木採逐支登記，非貴重木採整批重量登記，應取得漂流木合法產權證明；若民眾撿拾漂流木為自行使用，則可直接攜回，無須登記。

台東分署提醒，民眾在撿拾漂流木時，若發現有國有、公有、私有註記或烙印者，須通報台東分署或台東縣政府運回保管，後續將依民法第810條拾得漂流物規定，給予林產物價金1/10做為報酬。撿拾的漂流木除自用外，如要販賣務必到「台灣林產品生產追溯系統」申請登記，並取得追溯條碼後再行販售，同時也鼓勵民眾購買木製品認明台灣木材標章，共同響應及支持合法國產木材。