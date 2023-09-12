3千噸颱風廢棄物 台東環保局拚命清

海葵颱風橫掃台東9鄉鎮市造成大量路樹傾倒，至今清出3千公噸樹幹、樹枝等廢棄物，各地垃圾掩埋場堆積如山、清運車排隊入場，甚至校園外都堆放；環保局表示，焚化爐無法焚燒大型枝幹，須分階段處理，掩埋場過小鄉鎮須租國有農地應急，農業廢棄物使用者付費，會同鄉鎮公所解決。

颱風離去逾1周，台東市區部分學校人行道仍堆置大量倒伏樹木廢棄物，各鄉鎮清潔隊員也十分忙碌，一車車殘枝落葉被運往垃圾掩埋場堆置。

台東市垃圾掩埋場外，清運車排隊等待入場，場內外都堆置大量廢棄物，還有私人貨車運送建築廢棄物待處理。

台東縣府統計，各地清潔隊員這次颱風後，清除廢樹枝、落葉及雜物等風災垃圾約3千公噸，環保局長郭建成指出，各地持續努力中，先恢復道路通行及景觀，部分校園堆置樹木廢棄物，會逐一處理完畢。

郭建成說，這次風災樹木倒伏量龐大，焚化爐第一時間無法處理，先運往各掩埋場堆置，使用機具或挖土機破碎後，最終還是送入焚化廠；東河鄉及成功鎮的掩埋場飽和或過小，已租用國有土地暫時堆置。

另部分農民抱怨，農地產生大量覆蓋網、塑膠布等農業廢棄物非屬公共垃圾，不知如何處理；環保局說明，農業廢棄物牽涉使用者付費，後續會同各鄉鎮公所協助解決。