影／垃圾車不斷進場 台東3千噸颱風廢棄物堆積如山

海葵颱風橫掃台東9鄉鎮市，大量路樹傾倒清運難度高，初步清出3千公噸樹幹、樹枝及落葉等廢棄物，各地垃圾掩埋場堆積如山、清運車排隊入場，甚至必須堆放至場外。環保局表示，因焚化爐無法焚燒體積過大枝幹，目前先暫放掩埋場分階段處理，掩埋場過小的鄉鎮租用國有農地應急。

颱風離去超過1周，台東市區仍有學校人行道堆置大量倒伏樹木廢棄物，各鄉鎮市清潔隊員也十分忙碌，一車車殘枝落葉被運往垃圾掩埋場堆置。

實地走訪台東市垃圾掩埋場，清運車排隊等待入場，場內外都堆置大量廢棄物。除鄉鎮市公所清潔車外，也有私人貨車運送建築廢棄物。市民說，住家受損嚴重，建築廢棄物太多又不能亂丟，只好付錢丟垃圾。

縣府統計，颱風過後，各地清潔隊員清除廢樹枝、落葉及雜物等風災垃圾約3千公噸。環保局長郭建成指出，各地仍進行颱風收尾，先以恢復道路通行及景觀為主，少部分校園堆置樹木廢棄物尚未處理完畢。

郭建成說，樹木倒伏量十分龐大，焚化爐第一時間無法處理，各地先運往掩埋場堆置，使用機具或挖土機破碎後，最終還是會送入焚化廠；東河鄉及成功鎮的掩埋場飽和或過小，已租用國有土地暫時堆置。