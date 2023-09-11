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台11線增區間測速 1周揪17件違規

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮台11線水璉段道路蜿蜒，過去頻傳車禍死傷事故，2年半發生159件車禍，更有1人當場身亡。花蓮縣警察局為預防交通事故，9月起在該路段執行區間測速科技執法，搭配固定式及移動式測速照相，一周就抓到17件違規。

根據花蓮縣警局統計，台11線23公里至30公里路段，2021年發生54件交通事故，分別發生1件死亡車禍、21件人員受傷車禍、32件車損交通事故；2022年增為64件，27件人員受傷車禍、37件車損事故；今年1月至7月，已經發生41起車禍，15件人員受傷車禍、26件車損事故。

警方日前在台11線水璉南溪橋至牛山呼庭公車站，北向26.5公里至24.1公里、南向24.1公里至26.6公里，設置區間測速科技執法設備，首周就有17件超速違規車輛被拍下。

花蓮縣警察局表示，樂見民眾確實遵循路段速限規定，不過該區間測速約有2公里長，為避免違規者因規避區間測速執法，而有先超速後在終點前停車的情形，吉安警分局將視情況，機動派員以移動式測速照相偵測現點速率方式，取締超速違規，讓違規超速者無所遁形。

警方提醒，除了在台11線設置區間測速科技執法設備外，另在台11線23.4公里、43.95公里、支線台11丙線4.4公里及14.2公里處，也設有固定式雷達數位測速照相設備，想得知更多測速照相地點，請上花蓮縣警局網站查詢。

測速 車禍

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