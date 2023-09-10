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影／連「殺手蘭」都說美 台東這名女警粉絲破6萬人

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
關山分局二組巡官蔡尹齊（左二）跟女車手沈慧蘭（右二）拍攝防詐及交通安全宣導影片，照片一公布引來許多粉絲按讚。記者徐白櫻／翻攝
關山分局二組巡官蔡尹齊（左二）跟女車手沈慧蘭（右二）拍攝防詐及交通安全宣導影片，照片一公布引來許多粉絲按讚。記者徐白櫻／翻攝

台東縣關山警分局這兩天在「華盟賽車拉力賽」中宣導反詐騙，知名女車手沈慧蘭受邀跟員警拍攝反詐宣導影片。沈慧蘭事後發文說，「關山分局的警官也太美了吧，大家要聽小姊姊的話」。沈口中的美女警官正是分局二組巡官蔡尹齊，已經拍攝多支宣傳短片，可說是分局內的明星級宣傳人物。

「華盟賽車拉力賽」連兩天在關山鎮進行，全台80多輛賽車群聚在親水公園，分成山線及平面兩段賽道競技。關山分局「識詐交安宣導團」穿梭會場宣導反詐及交通安全月。邀請社群粉絲多達17萬人，被譽為「台灣最殺女車手」的美女車手沈慧蘭拍攝宣導短片。

事後沈慧蘭在粉專發文說，「關山分局的警官也太美了吧，大家要聽小姐姐的話，車輛慢看停，行人安全行」，還俏皮提醒粉絲說，「不要為了警察小姐姐故意犯罪」。簡短發文吸引超過1萬人按讚。

警方透露，跟車手們一起拍攝宣導片女警是二組巡官蔡尹齊，蔡的IG追蹤粉絲也高達6萬人，她拍攝的影片效果很不錯，常擔綱宣導主角。

關山分局二組巡官蔡尹齊常拍宣導片，台風很穩。圖／警方提供
關山分局二組巡官蔡尹齊常拍宣導片，台風很穩。圖／警方提供
警方邀請女車手沈慧蘭（右）拍攝防詐宣導影片，沈發文稱讚旁邊的警官蔡尹齊（中）很美。記者徐白櫻／翻攝
警方邀請女車手沈慧蘭（右）拍攝防詐宣導影片，沈發文稱讚旁邊的警官蔡尹齊（中）很美。記者徐白櫻／翻攝

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