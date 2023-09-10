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蘇花改中仁隧道 日間交管2個半月
蘇花改中仁隧道去年10月底因颱風外圍環流夾帶豪大雨，湧水量暴增，導致路面積淹水。公路總局近日將施工改善，9月14日起至11月30日，長達2個半月，白天時段實施交通管制，9月14日上午9時到下午5時封閉，9月15日起至11月30日，每天上午9時至下午4時每整點放行10分鐘，提醒民眾注意管制時間。
公路總局第四區養護工程處南澳工務段表示，為了提升中仁隧道排水能力，避免再因為強降雨而積水，同時刨鋪路面，在考量交通需求下，將從北上、南下隧道依序施作。北上隧道先動工，斥資1.9億，改善長度為2.7公里，9月14日起至11月30日白天時段有交管，期間將逢雙十國慶連假，屆時將視交通狀況彈性調整管制。
9月14日上午9時至下午5時封閉中仁隧道北上隧道，9月15日至11月30日，北上隧道每天上午9時至下午4時實施整點放行10分鐘管制，管制點為154.15公里處卡南橋交通號誌，管制期間請改走舊蘇花公路台9丁線。
另外，蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道，鋼構明隧道搶修工程，須吊裝鋼梁，9月11日至15日調整管制措施，日間管制時間為11日至15日上午9時下午5時，採單線雙向機動管制，假日不管制，北端管制點為159.2公里處大清水隧道南口，南端管制點為160.4公里處錦文隧道南口。
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