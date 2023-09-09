南橫坍方頻傳 「天使的眼淚」嘉明湖開放日變數大

海葵颱風重創台東，林業署台東分署9月2日起預警封閉所轄園區步道及林道，知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及山屋等地至今仍未開放。颱風過境後南橫公路道路坍方不斷，今早台20線南橫公路利稻至新武又有三路段因土石崩落阻斷道路。台東分署指出，嘉明湖短期可望開放，仍須配合道路復原情況，日期未定。

颱風過後，林業署公告開放位在市區的鯉魚山步道，不過嘉明湖國家步道及向陽嘉明湖兩處山屋、向陽國家森林遊樂區步道群、麻荖漏、都蘭山、安通越嶺古道東段、紅石、綠島觀海、綠島阿眉山、大武觀海及浸水營國家等10條步道，及霧鹿、延平、紅石、錦屏、知本、利嘉等6條林道維持封閉。

台東分署指出，因聯外交通受阻，且山區因連日降雨影響，邊坡土石含水量高，有崩落風險，仍將維持封閉，後續視現場災害完成復舊及修整後，再行公告開放事宜。

記者實際走訪知本森林遊樂區，園區內受損不嚴重，林道倒伏樹木及殘枝都已經清運差不多，不過昨日又因為用水中斷影響園區營運。

「天使的眼淚」嘉明湖是熱門登山景點，但嘉明湖步道及向陽國家森林遊樂區已從9月2日封閉至今，南橫公路是唯一聯外道路。上月颱風已造成台20線臨105線38.8K到39.2K路基流失約300公尺，高雄通往台東交通全面中斷，預計下月才能修復完成。此次海葵颱風又造成台東利稻等路段坍方落石不斷，台20線173K採管制通行，南橫台東段交通也是不順暢。