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哈雷車聚 35名車友基隆嶼登島 撿回成堆保特瓶和浮球

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台灣哈雷俱樂部35名會員今早搭船到基隆嶼觀光，並到海岸撿回3900個寶特瓶、35個漁業浮球，號召更多民眾協助海洋永續發展。圖／天行者慈善協會提供
台灣哈雷俱樂部35名會員今早搭船到基隆嶼觀光，並到海岸撿回3900個寶特瓶、35個漁業浮球，號召更多民眾協助海洋永續發展。圖／天行者慈善協會提供

台灣哈雷俱樂部35名會員今早搭船到基隆嶼，響應基隆市天行者慈善協會、基隆區漁會發起的環境保育活動，登島觀賞島上生態，並到海岸撿回3900個寶特瓶、35個漁業浮球，號召更多民眾認識並保育基隆嶼島生態，一起讓海洋永續發展。

天行者慈善協會、基隆區漁會與萬豪船隊，合辦基隆嶼登島觀光遊憩及環境資源保育活動，今天一早6點左右，帶領台灣哈雷俱樂部會長劉明松等人從碧砂漁港搭船前往基隆嶼。

劉明松說，車友們今天舉辦「車聚」活動，一早先搭船登島，藉由聽取導覽解說及親自到海岸淨灘，更加清楚海洋保育的重要性，希望全民一起關心海洋生態，維護海洋資源。返回碧砂漁港後，再出發前往下一站。

基隆市政府與民間團體推動基隆嶼環境、生態保護及觀光多年，目前已成功復育或發現多種珍貴動植物，動物包括椰子蟹、遊隼、褐鷹鴞、白腹鰹鳥、白腹琉璃、藍磯鶇、長尾蜻蜓、焰紅蜻蜓、亞東細蟌、紋黃蝶、豆波灰蝶和雙標紫斑等。植物則有基隆筷子芥、基隆早熟禾、基隆短柄草、基隆澤蘭、基隆野山藥、基隆天胡荽等，吸引學者和遊客造訪觀賞。

天行者慈善協會理事長李昌萬表示，籌辦活動目的在透過專業導覽解說，使參與民眾瞭解基隆嶼及周邊海域生態環境、地質景觀、動植物資源及海洋廢棄物種類，建立海洋保育觀念與共識，落實聯合國永續發展目標中，保育及永續利用海洋生態系，確保生物多樣性並防止海洋環境劣化精神，達成海洋永續發展目標。

基隆區漁會理事長簡建輝指出，基隆嶼被為稱「海上明珠」，風景秀麗，更是動植物天堂，周邊海域生態資源豐富。隨著海上觀光風氣盛行，越來越多民眾從事海上活動。未來除了要避免漁業濫捕或過度汙染危及海洋生態，希望參與海上活動民眾，也要協助保育海洋資源。

台灣哈雷俱樂部今天舉辦車聚活動，35名會員先搭船到基隆嶼觀光、淨灘，返回碧砂漁港後轉往下一站。圖／天行者慈善協會提供
台灣哈雷俱樂部今天舉辦車聚活動，35名會員先搭船到基隆嶼觀光、淨灘，返回碧砂漁港後轉往下一站。圖／天行者慈善協會提供
台灣哈雷俱樂部35名會員今早搭船到基隆嶼觀光，並到海岸撿回3900個寶特瓶、35個漁業浮球，號召更多民眾協助海洋永續發展。圖／天行者慈善協會提供
台灣哈雷俱樂部35名會員今早搭船到基隆嶼觀光，並到海岸撿回3900個寶特瓶、35個漁業浮球，號召更多民眾協助海洋永續發展。圖／天行者慈善協會提供
台灣哈雷俱樂部今天舉辦車聚活動，35名會員先搭船到基隆嶼觀光、淨灘，返回碧砂漁港後轉往下一站。圖／天行者慈善協會提供
台灣哈雷俱樂部今天舉辦車聚活動，35名會員先搭船到基隆嶼觀光、淨灘，返回碧砂漁港後轉往下一站。圖／天行者慈善協會提供
台灣哈雷俱樂部今天舉辦車聚活動，35名會員先搭船到基隆嶼觀光、淨灘，返回碧砂漁港後轉往下一站。圖／天行者慈善協會提供
台灣哈雷俱樂部今天舉辦車聚活動，35名會員先搭船到基隆嶼觀光、淨灘，返回碧砂漁港後轉往下一站。圖／天行者慈善協會提供
台灣哈雷俱樂部35名會員今早搭船到基隆嶼觀光，並到海岸撿回3900個寶特瓶、35個漁業浮球，號召更多民眾協助海洋永續發展。圖／天行者慈善協會提供
台灣哈雷俱樂部35名會員今早搭船到基隆嶼觀光，並到海岸撿回3900個寶特瓶、35個漁業浮球，號召更多民眾協助海洋永續發展。圖／天行者慈善協會提供
台灣哈雷俱樂部35名會員今早搭船到基隆嶼觀光，並到海岸撿回3900個寶特瓶、35個漁業浮球，號召更多民眾協助海洋永續發展。圖／天行者慈善協會提供
台灣哈雷俱樂部35名會員今早搭船到基隆嶼觀光，並到海岸撿回3900個寶特瓶、35個漁業浮球，號召更多民眾協助海洋永續發展。圖／天行者慈善協會提供

基隆嶼 碧砂漁港 廢棄物

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