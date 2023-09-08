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馬達加斯加及阿美族金曲搭檔 花蓮音樂節聯手演出

中央社／ 花蓮縣8日電

63歲的馬達加斯加歌手Kilema，曾與台灣阿美族歌手聯手製作專輯，獲得金曲獎最佳原住民語專輯獎肯定，這次受邀參加花蓮Fali Fali原民音樂節，與金曲搭檔同台演出。

Kilema從小就在樂聲中長大，經常帶著馬達加斯加音樂、文化與藝術奔走世界各地，他說，2013年前參加日本音樂節，結識來自台灣的阿美族歌手查勞．巴西瓦里，當時2人合作錄製結合非洲、歐洲及台灣原住民音樂元素的專輯「玻里尼西亞」，獲第26屆金曲獎最佳原住民語專輯獎。

查勞．巴西瓦里說，馬達加斯加音樂的節奏鮮明、跳躍，在與Kilema合作演出時，聽覺和身體律動非常重要，若只是照譜走，很容易就會「被丟掉」。

Kilema則說，台灣原住民音樂旋律優美，常讓他感到雀躍，與查勞合作的默契，就是會在歌曲中留下空白，讓彼此都有機會把想法融入，相隔4年再度同台演出，感到很興奮。

Kilema說，這次來台演出，認識很多花蓮原住民音樂創作者，期待未來有更多文化及音樂交流。

花蓮縣政府今天發布新聞稿指出，Fali Fali音樂節將於9日下午2時30分至晚間9時在瑞穗鄉瑞穗國中舉辦，演出歌手包括角落樂團、李孝祖、馬詠恩、以莉．高露、BOXING樂團、查勞．巴西瓦里、ABUS阿布絲以及Kasiraw鹹豬肉等，現場還有42個特色攤位。

花蓮縣府指出，「Fali」在阿美族語是「風」的意思，在馬達加斯加語則有「幸福快樂」的涵義，透過今年Fali Fali音樂節，希望在地部落文化與生活風格結合南島風情，將美好的音樂隨風傳散各地。

原住民語 花蓮

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