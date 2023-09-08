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颱風海葵釀台東9萬戶停電 台電：日夜搶修已復電

中央社／ 台東縣8日電

颱風海葵造成台東近9萬戶停電台電動員16個區處日夜搶修，今天下午宣布全面復電。另外，台東境內的18支即時影像除三仙台和金樽因網路尚未恢復，其餘正常運作。

台電台東營業處副處長鄭開玲下午告訴中央社記者，海葵颱風造成台東地區8萬9237戶停電，昨夜剩下的23戶已於今天下午1時前全面修復。

鄭開玲表示，這次搶修從全國各地16個區處加派人力馳援，並集結支援各式機具、車輛、材料挺進台東復電第一線，總計動員超過450名工程人員日以繼夜搶修，動員規模已超過民國105年尼伯特颱風。

不過，東河鄉長葉啟伸下午向中央社記者反映，鄉公所中午統計鄉內尚有154戶停電。

鄭開玲表示，東河鄉公所的資料是中午統計，台電會和東河鄉公所聯繫，進一步了解是否有台電疏漏的地方。

台電表示，若遇停電事故或公告已復電地區卻仍有個別用戶尚未來電情形，請民眾利用台電「1911」客服專線或停電通報電話089-322481，告知客服人員停電的住址及聯絡方式，台電搶修人員會儘快恢復供電。

另外，東管處在東海岸三仙台、金樽等地方的10支即時影像，以及台東縣政府設置在金城武樹、多良火車站等處的8支即時影像，因停電失去功能，隨著台電的恢復供電也陸續正常運作，只有三仙台和金樽2處的即時影像因中華電信網路尚未恢復，還無法正常運作。

台電 停電 台東

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