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12月起 基隆愛二路54巷 試辦假日徒步街

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆愛二路54巷將試辦行人徒步街，假日封街4小時機車禁入。圖／議長童子瑋提供
基隆愛二路54巷將試辦行人徒步街，假日封街4小時機車禁入。圖／議長童子瑋提供

基隆市愛二路54巷有多家特色小店，地方盼規畫成假日觀光徒步街，議長童子瑋日前邀集交通處、都發處、里長與當地商家開協調會，計畫自今年12月起試辦行人徒步街3個月，假日下午1時至5時，開放為徒步街4小時，禁止機車進入。

愛二路54巷內有三奇壹號咖啡店、艾茉隆咖啡店、金派甜點店等特色小店，人氣鼎盛。因巷道狹小，加上機車停放缺乏規畫，常上演人車爭先恐後危險畫面。

社區發展協會理事江文奇說，外賣盛行，機車橫衝直撞不顧行人安全，希望議長童子瑋出面協調，將巷弄規畫成假日觀光徒步街。

日前在市議會舉辦協調會，在地商圈、里長、店家對試辦持正面態度，市府也是樂觀其成。交通處長王圳宏指出，短期建議由商圈提計畫，並向警察局申請路權，建議都發處比照北市研議徒步區管理維護辦法，若經公告管制，會加強取締違停。

童子瑋表示，未來仁愛區將以廟口為核心，串連愛二路、仁愛市場與孝三路商圈。透過騎樓整平計畫，持續改善行人徒步環境。今年國際郵輪僅復甦三分之一，明年會恢復至少8成，商圈發展令人期待。

童子瑋以日本為例，早期日本京都許多街道以車為主的設計，人行空間窄小。京都10多年前將6線車道改2線道，曾遭居民抗議，隨著居民與觀光客養成使用大眾運輸習慣，街區舒適度提升帶來經濟效益，京都政府目前困擾反而是觀光客太多。

社區10月向警局提出假日徒步區申請案，12月起試辦3個月，假日下午1時至5時開放為徒步街，禁機車進入，中秋連假將先暖身封街。

童子瑋 京都 日本

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