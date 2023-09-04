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外來種銀合歡 變身美麗杯墊

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東池上地方創生團隊開發銀合歡手作商品，可製作杯墊或髮簪。圖／池上青培站提供
台東池上地方創生團隊開發銀合歡手作商品，可製作杯墊或髮簪。圖／池上青培站提供

外來樹種銀合歡繁殖力強，全台面積高達5千餘公頃，占據台東森林公園及知本溪出海口附近濕地，池上青年培力工作站與台東森林公園合作，洽談藝術家使用銀合歡開發文創手作品，將森林公園內移除銀合歡廢材製成杯墊、髮簪等日用品，透過文創體驗減少移除成本。

銀合歡原生長於中美洲，約50年前引進台灣造紙使用，因繁殖力強，逐漸從恆春半島向北部擴散，國際保育組織列為世界百大嚴重危害生態的外來入侵種之一。

台東知本溪出海口區域遍布銀合歡，林業試驗所移除銀合歡，改栽種生長快速的本土樹種造林復育，台東森林公園銀合歡問題也很嚴重，農業處每年編經費移除，十分棘手。

地方創生團隊池上青年培力工作站「熊良心」向森林公園提出合作計畫，邀請木雕藝術家彭明通以公園移除的銀合歡，加工製成手作杯墊、髮簪等文創商品，並辦工作坊，邀在地青年學習木作技巧。

創生團隊說，成熟銀合歡木紋中心會出現黑色紋路，切開後相當漂亮，適合做杯墊；另從字義來看，銀合歡也象徵年輕到老都能和美歡樂之意，若拿來製作髮簪，可作為贈送心上人、表達情思禮物，歡迎遊客到池上體驗手作銀合歡髮簪。

森林公園 台東 文創

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