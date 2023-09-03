到站就能探索美景 教你如何玩宜蘭冬山老街

冬山火車站被稱為宜蘭最美車站，也是網美打卡景點，近年來冬山鄉公所推動地方創生、老屋活化，把舊建築改造成文青美食店家，傳統與創新店家集中在車站及老街附近，適合外地遊客搭乘火車來到冬山，步行探索隱藏版小吃，放慢腳步邊吃喝、邊欣賞城鄉之美。

冬山鄉舊名「冬瓜山」，火車站是「巨大的瓜棚」，早年配合台鐵宜蘭線高架化工程，設計成台灣第一座休閒觀光的鐵路車站，火車高架鐵軌下方空間除了做停車場，還是文創與藝術展場，整座火車站就是一件藝術品，怎麼拍都美。

車站對面「鐵支路早午餐」是風格店家，提供多種套餐及創意單點，除了食物好吃，還可以坐在2樓放空看火車。各式肉排鮮美多汁，業者買新鮮的肉品自己醃製，超厚手打牛肉堡很受歡迎、豆乳雞腿三明治也很特別、墨西哥捲入宜蘭鴨賞是很速配的創意料理。

鐵支路隔壁「童趣豆花」30幾年老店，原本是餐車小攤擴大點面，料多實在，招牌傳統豆花、三色布丁豆花、仙草奶凍與八寶冰；同樣位於車站附近的冰町冷熱飲專賣站，主打冬山紅茶、冰滴咖啡及獨門熬製酸梅湯，特色茶飲嚴選冬山紅茶，現點現泡，純正好喝。

朝向冬山老街出發，冬山老街不像知名的九份老街或深坑老街那樣的紅磚建築一條龍，更像是一條探索在地人生活的街道，美食店家並非毗鄰，遊客步行探索發現美食的欣喜，與特色老屋合拍入境。

「阿桶嬤糬」是老屋活化店家，傳承阿嬤手工麻糬的味道，麻糬沾花生粉是古早味吃法，年輕人接手後把冬山紅茶融入美食，味道更升級；另外有家「小華村」，原木色店面很像日本街邊小店，店主返鄉創業，賣的是純米黑糖糕、紅豆、芋頭、花生等麻糬，周六限定版九層炊，食材與作法更加精緻。

老街上有家隱藏版麵包店，店門口黑板寫著「蕨Hulu」，檜木窗與斑駁紅磚牆，搭配植栽點綴，營造出質感老屋的小清新，店裡座位不多，只有周五與周六下午營業，業者嚴選在地麵粉、放養雞蛋、天然奶油食材，無化學添加物，吃得出店家的用心。