快訊

海葵颱風登陸台東東河！最新風雨預測出爐 6縣市有望放颱風假

不斷更新／海葵來襲周一再放颱風假？新竹縣兩村確定了 全台4日停班課資訊看這裡

海葵颱風15:40登陸台東東河 劃下1472天無颱風登陸句點

到站就能探索美景 教你如何玩宜蘭冬山老街

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「蕨Hulu」是宜蘭縣冬山鄉老屋活化的文青商店，店家用心採用在地麵粉、放養雞蛋、天然食材製作的麵包。圖／冬山鄉公所提供
「蕨Hulu」是宜蘭縣冬山鄉老屋活化的文青商店，店家用心採用在地麵粉、放養雞蛋、天然食材製作的麵包。圖／冬山鄉公所提供

冬山火車站被稱為宜蘭最美車站，也是網美打卡景點，近年來冬山鄉公所推動地方創生、老屋活化，把舊建築改造成文青美食店家，傳統與創新店家集中在車站及老街附近，適合外地遊客搭乘火車來到冬山，步行探索隱藏版小吃，放慢腳步邊吃喝、邊欣賞城鄉之美。

冬山鄉舊名「冬瓜山」，火車站是「巨大的瓜棚」，早年配合台鐵宜蘭線高架化工程，設計成台灣第一座休閒觀光的鐵路車站，火車高架鐵軌下方空間除了做停車場，還是文創與藝術展場，整座火車站就是一件藝術品，怎麼拍都美。

車站對面「鐵支路早午餐」是風格店家，提供多種套餐及創意單點，除了食物好吃，還可以坐在2樓放空看火車。各式肉排鮮美多汁，業者買新鮮的肉品自己醃製，超厚手打牛肉堡很受歡迎、豆乳雞腿三明治也很特別、墨西哥捲入宜蘭鴨賞是很速配的創意料理。

鐵支路隔壁「童趣豆花」30幾年老店，原本是餐車小攤擴大點面，料多實在，招牌傳統豆花、三色布丁豆花、仙草奶凍與八寶冰；同樣位於車站附近的冰町冷熱飲專賣站，主打冬山紅茶、冰滴咖啡及獨門熬製酸梅湯，特色茶飲嚴選冬山紅茶，現點現泡，純正好喝。

朝向冬山老街出發，冬山老街不像知名的九份老街或深坑老街那樣的紅磚建築一條龍，更像是一條探索在地人生活的街道，美食店家並非毗鄰，遊客步行探索發現美食的欣喜，與特色老屋合拍入境。

「阿桶嬤糬」是老屋活化店家，傳承阿嬤手工麻糬的味道，麻糬沾花生粉是古早味吃法，年輕人接手後把冬山紅茶融入美食，味道更升級；另外有家「小華村」，原木色店面很像日本街邊小店，店主返鄉創業，賣的是純米黑糖糕、紅豆、芋頭、花生等麻糬，周六限定版九層炊，食材與作法更加精緻。

老街上有家隱藏版麵包店，店門口黑板寫著「蕨Hulu」，檜木窗與斑駁紅磚牆，搭配植栽點綴，營造出質感老屋的小清新，店裡座位不多，只有周五與周六下午營業，業者嚴選在地麵粉、放養雞蛋、天然奶油食材，無化學添加物，吃得出店家的用心。

來到冬山鄉，不能錯過農會舊倉庫改建的「良食農創園區」，全區分成買BAR、 吃BAR 、學BAR、 玩BAR 、茶BAR 、種BAR、聊BAR，集結冬山鄉優質農特產品的展售平台，在這裡可以學種植栽、喝茶配小點心，進入農村廚房烹調美食，好逛好買，值得一遊。

「小華村」的原木色店面，很像日本街邊小店。圖／冬山鄉公所提供
「小華村」的原木色店面，很像日本街邊小店。圖／冬山鄉公所提供
坐在鐵支路早午餐的2樓品嘗美食，放空看火車。圖／鐵支路提供
坐在鐵支路早午餐的2樓品嘗美食，放空看火車。圖／鐵支路提供
冬山老街上傳承三代的「阿桶嬤糬」，年輕人接手研發茶口味的麻糬，清爽不甜膩，連鄉長林峻輔都讚不絕口。圖／冬山鄉公所提供
冬山老街上傳承三代的「阿桶嬤糬」，年輕人接手研發茶口味的麻糬，清爽不甜膩，連鄉長林峻輔都讚不絕口。圖／冬山鄉公所提供
「蕨Hulu」採用在地麵粉、放養雞蛋、天然食材製作的麵包，每周只有開兩天。圖／冬山鄉公所提供
「蕨Hulu」採用在地麵粉、放養雞蛋、天然食材製作的麵包，每周只有開兩天。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山火車站是「一座巨大的瓜棚」，設計成為休閒觀光的鐵路車站，是一處網美景點。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山火車站是「一座巨大的瓜棚」，設計成為休閒觀光的鐵路車站，是一處網美景點。圖／冬山鄉公所提供
農會舊倉庫改建而成的「良食農創園區」，可以動手學種植栽。圖／冬山鄉公所提供
農會舊倉庫改建而成的「良食農創園區」，可以動手學種植栽。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉農會舊倉庫改建而成的「良食農創園區」好逛好買，來到宜蘭冬山鄉的必遊景點。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉農會舊倉庫改建而成的「良食農創園區」好逛好買，來到宜蘭冬山鄉的必遊景點。圖／冬山鄉公所提供
冬山火車站對面的鐵支路早午餐，餐點選擇種類相當多，肉品都是自己醃製，吃出新鮮美味。圖／鐵支路提供
冬山火車站對面的鐵支路早午餐，餐點選擇種類相當多，肉品都是自己醃製，吃出新鮮美味。圖／鐵支路提供
「小華村」每天手工新鮮製作的純米麻糬，香Q好吃。本報資料照
「小華村」每天手工新鮮製作的純米麻糬，香Q好吃。本報資料照

火車站 老街 美食

延伸閱讀

宜蘭「二手物交換讚」市集每月首周日 幫物品找新主人

影／宜蘭宣布大南澳、大同鄉今晚不上班上課 孤島區撤村

宜蘭沒放颱風假 網友上縣長臉書論戰 爆新月百貨一堆人

新加坡旅遊必訪！ 熟食中心誰才是經典？老巴剎、麥士威、牛車水、紐頓、竹腳中心特色大比拚

相關新聞

台東多處風景區即時影像突斷線 網湧入觀風雨驚呼：因公殉職

海葵颱風在台東成功鎮帶來15級強風，眾多民眾湧入各景點即時影像觀看颱風動態，中午過後，吸引逾萬人觀看的三仙台畫面突然斷訊...

影／雨大坍方樹倒壓電桿 宜蘭清水地熱遊憩區全斷電

海葵颱風接近，造成宜蘭山區豪雨，知名景點清水地熱遊憩區聯外道路的邊坡坍方及路樹傾倒，壓到電線桿，目前清水地熱全區無電，請...

影／滾滾土石流畫面太驚人 宜蘭碧候溫泉道路中斷封園

宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉聯外道路下午3點多發生土石流，滾滾土石泥流不斷滑落，伴隨樹木枯枝傾瀉而下，造成道路中斷，縣政府緊急宣...

海葵登陸東台灣釀直播斷訊 台中「約會勝地」訊號穩冷清畫面曝

海葵颱風直撲台灣，台中今雨勢漸增，氣象專家彭啟明表示，西半部有中央山脈屏障，尚未有風勢，但會逐步增強；台東三仙台的直播訊...

到站就能探索美景 教你如何玩宜蘭冬山老街

冬山火車站被稱為宜蘭最美車站，也是網美打卡景點，近年來冬山鄉公所推動地方創生、老屋活化，把舊建築改造成文青美食店家，傳統...

花蓮玉里累積雨量超過300毫米 富里鄉達一級淹水警戒

海葵颱風來勢洶洶，花蓮玉里鎮赤科山24小時累積雨量已達318.5毫米，富里鄉也有259.5毫米。其中富里鄉已達淹水一級警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦