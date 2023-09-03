海葵直衝台東 最暖背影曝光 村民：軍人節謝謝你們
海葵颱風今天下午到傍晚即將登陸台東，風雨逐漸增強，適逢九三軍人節，但駐紮台東的國軍弟兄，沒有時間慶祝，第一時間完成預置兵力，並協助村民撤離及防災任務。颱風期間，最暖心背影，讓村民說聲，「謝謝，軍人節快樂！」
協助防災的軍官幹部表示，目前海葵颱風防災任務編組已完成，包括達仁、大武、太麻里、金鋒、海端、延平及台東市區，都有預置兵力協助鄉鎮防災工作，出動兵力80名，各型輪車12輛，今早已協助金峰鄉撤離村民。
「辛苦他們（國軍官兵），颱風天還要幫助救災。」撤離的新興村陳姓村民說，他知道今天是軍人節，給官兵說聲謝謝，這是應該的。另有村民說，每次颱風幾乎都能看到阿兵哥的身影，真的很感謝他們，軍人節快樂，大家都能平安。
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