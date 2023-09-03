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海葵風雨加劇 台東486戶停電 花東及南迴線各級列車停駛

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
因應颱風來襲，國軍進駐台東山區，協助居民撤離及相關災害應變。圖／台東縣府提供
因應颱風來襲，國軍進駐台東山區，協助居民撤離及相關災害應變。圖／台東縣府提供

海葵颱風暴風圈今晨6點接觸台東陸地，成功鎮、東河鄉、卑南鄉等地區486戶停電，目前仍停電用戶數212戶。另有147條土石流潛勢溪流發布黃色警戒，金峰鄉、長濱等地已撤離345人。

台東災害應變中心一級開設，彙集各單位資訊。台電台東區營業處指出，全縣曾停電486戶，目前已修復274戶、目前仍停電用212戶，分別為成功鎮73戶、卑南鄉67戶、東河鄕18戶、長濱鄉54戶。

台電也指出，預期損壞高峰期會落在今晚過後，4日清晨如風雨轉小，台電將全力進行搶修。

交通運輸部分，東部幹線花東及南迴線各級列車全區間停駛，東台灣、興東、普悠瑪客運9月3日停駛。綠島蘭嶼船班運輸部分，台東往返綠島9月1日至9月5停駛，台東往返蘭嶼船班從9月2中午起至9月4取消，9月5尚未有停航消息。航空運輸部分，綠島、蘭嶼全日班機取消。

農業處指出，農業部發布土石流及大規模崩塌黃色警戒區域，台東有11鄉鎮、147條土石流潛勢溪流,、4處大規模崩塌潛勢區。

今天上午，台東縣各鄉鎮總計撤離357人，主要集中在金峰鄉347人、東河鄉2人、長濱鄉4人、太麻里鄉1人、延平鄉3人。

縣長饒慶鈴要求，16鄉鎮市中午前完成土石流潛勢區、大規模崩坍地區民眾及洗腎患者撤離與安置。

海葵颱風 停電

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