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颱風海葵逼近 花蓮逾4400人預防性撤離

中央社／ 花蓮縣2日電

颱風海葵逼近，中央氣象局預估，入夜後將帶來強降雨。花蓮縣政府下午啟動土石流與大規模崩塌保全戶預防性撤離，警方及國軍與公所合作，預計協助4400餘人撤離。

花蓮縣長徐榛蔚主持災害應變會議提到，颱風海葵逼近，預估今天入夜後開始降雨，3日至4日將有強降雨，花蓮市、吉安鄉較低窪地區大雨常態會溢流及淹水，指示相關單位事先調派移動式抽水機抽排。

針對豐濱鄉、秀林鄉、萬榮鄉及卓溪鄉等鄉鎮潛勢溪流及土石流保全戶，預計撤離1410戶、共4400多人，由警方、國軍協助公所勸離民眾前往安置中心。

依中央氣象局預估，明天花蓮24小時累積雨量將達600毫米，達到停班停課標準，花蓮縣府晚間6時宣布3日停班停課；花蓮航空站已宣布，明天航班皆取消。

另外，南區鄉鎮仍在進行918台東強震復原工程，呼籲施工單位務必加強機具設備、鷹架固定。正值金針花季，玉里警分局下午分別派員前往六十石山、赤科山區巡視，勸導遊客盡快下山，並管制車輛禁止上山。

暴風圈逼近東台灣，國軍第二作戰區整合三軍部隊及機具，預置兵力118人及完成20類共361項救災機具整備，進駐各鄉鎮公所，因應易淹水、土石流、山崩及道路中斷等災害潛勢地區搶救。

花蓮 停班停課 土石流

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