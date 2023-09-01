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海葵颱風直撲宜蘭！南方澳跨港大橋情人節燈飾提前拆除

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府因應颱風，提前拆除南方澳跨港大橋上的情人節燈飾。圖／縣府提供
宜蘭縣政府因應颱風，提前拆除南方澳跨港大橋上的情人節燈飾。圖／縣府提供

海葵颱風今天上午轉為中颱，中央氣象局預估，周日颱風中心將登陸東北。宜蘭縣政府嚴陣以待，提前整備防汛設施與土石流防災等工作；正在南方澳跨港大橋展示的情人節燈飾原定展到9月10日，縣府也於今天提前撤下，以確保民眾安全。

縣長林姿妙今天視察新興抽水站，水利資源處表示，縣內抽水站與閘門等設備都有每周定期維護，昨日加派各站輪值人力，雨水下水道、排水溝渠也會定期控管；縣內共150條土石流潛勢溪流，縣府和各公所已完成防災整備工作，27個水患防災社區、57個村里土石流防災社區也做好整備和教育訓練。

宜縣消防局表示，將視颱風警報內容開設災害應變中心，縣內山地、海岸線、臨海、河川、漁港、土石流潛勢溪流都會列為警戒區，禁止民眾與車輛進入；海巡署北部分署在各濱海地區加強巡邏，柔性勸離民眾。

宜縣工旅處指出，2023宜蘭情人節燈飾原定展示到9月10日，為預防災害今天提前拆除；情人節活動8月19到22日吸引了約18萬人參與，燈飾包含融合在地元素的海底龍宮入口、長約800公尺的海上鵲橋，以及噶瑪蘭公主、龜將軍2座拱門。

公路總局第一區工程養護處表示，明天中午12時半開始，將封閉台7線北橫公路47.7公里到85.5公里巴陵至百韜橋路段，如遇到天候改變、落石等意外狀況，不排除提前封路；東北角風管處也宣布，龜山島受颱風外圍環流影響，南北碼頭潮水上岸，今天先行封島，視後續狀況決定開放時間。

海巡署北部分署加強沿岸巡邏，柔性勸離觀浪民眾。圖／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署加強沿岸巡邏，柔性勸離觀浪民眾。圖／海巡署北部分署提供
海葵颱風直撲宜蘭，縣長林姿妙（左一）視察新興抽水站與縣內防汛整備。圖／縣府提供
海葵颱風直撲宜蘭，縣長林姿妙（左一）視察新興抽水站與縣內防汛整備。圖／縣府提供

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