業者快點消化庫存！花蓮明年7月禁用塑膠杯

花蓮縣政府配合環境部擴大限塑政策，宣布縣內飲料店將於2024年7月1日起，禁用一次性塑膠杯（含保麗龍杯）。原先環保局欲在今年實施，不過飲料業者認為，已訂購上萬個塑膠杯，若無法使用只能丟掉不環保，因此環保局延至明年7月禁用。另循環杯今年有500杯被租用，已減少6公斤碳排放。

環保局召開3場研商會議，邀集轄內飲料店業者宣導相關法規，研議禁用政策實施日期，讓業者有足夠緩衝期間消化庫存的一次性塑膠杯。

飲料業者透露，因為花蓮地處偏遠，叫貨不方便，一次訂好幾個月、上萬個塑膠杯，如果突然禁止塑膠杯，等於全部都要丟棄，同樣是製造垃圾。環保局同意業者的看法，將原本訂在今年的禁用塑膠杯，延到明年7月，也符合環境部的規定。

民眾購買手搖飲時可自行攜帶環保杯或使用循環杯，環保局於今年5月起結合花蓮市15家友善環境飲料店業者，實施循環杯租借服務，期程有6個月。

環保局指出，今年疫情趨緩，有比較多人願意租借循環杯，約有500杯，減少6公斤碳排放量。由於還沒正式禁塑膠杯，大多人還是使用塑膠杯買飲料，呼籲民眾多使用環保杯或循環杯。

洪姓消費者說，同意禁用一次性塑膠杯，不過擔心循環杯有衛生問題，會選擇自己帶環保杯買飲料。