鼓勵青年看表演藝術 基隆「青年席位」最低1折抽iPhone

為鼓勵年輕世代參與表演藝術活動，基隆市文化局推出「青年席位 我們一起挺」抽獎，今天起凡購買基隆9月至11月任一場次青年席位節目，除可享票價最低1折起優惠外，還能參加抽獎，有機會帶走iPhone、iPad、Switch等各項好禮。

文化局歷經2年多整修，翻新基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，更名「基隆表演藝術中心」，提供民眾更舒適多元藝文場域。

文化局長江亭玫說，基隆是座海港城市，多元文化兼容並蓄，基隆表演藝術中心展開新面貌，要讓年輕人走進劇場，感受藝文氣息與饗宴，因此基隆市這次以低於其他縣市的票價優惠1折起作為號召。

文化局說，凡滿18到21歲青年，以文化幣購買基隆表演藝術中心任一場次青年席位節目，將購票證明（文化幣APP消費明細）截圖上傳至基隆表演藝術臉書專頁抽獎活動文章處底下留言即可參與抽獎，活動自今天起至11月20日止，獎項包括iPhone、iPad、Switch各1組，1000元超商禮券5組，以及節目演出票券5組等超值好禮。

成年禮金政策是文化部以「文化幣」點數概念，針對18到21歲青年發放1200點文化幣作為成年禮金，使用範圍包含獨立書店、表演藝術青年席位，以及國片電影等，鼓勵青年探索更多元藝文活動，可以依照興趣、題材選擇所想要欣賞的藝術型態，現在文化部也提供了加碼優惠，只要購買青年席位票券1張，就再加贈100點文化幣。

18到21歲設籍基隆市共1萬4834人，文化幣申請以居住地至今的統計，已領取共9927人，領取率67%，高於各縣市平均領取率為49%。

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