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台東名店「榕樹下米苔目」不關了？傳阿嬤過世 歇業變羅生門

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榕樹下米苔目不關了？傳阿嬤過世 台東名店歇業變羅生門

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市小吃名店「榕樹下米苔目」驚傳息燈，引起網路熱議，在地人惋惜。「配合肉品市場公休」，熟知店家的親友也說「創始老闆娘日前過世」，歇業傳言是烏龍一場。記者尤聰光／攝影
台東市小吃名店「榕樹下米苔目」驚傳息燈，引起網路熱議，在地人惋惜。「配合肉品市場公休」，熟知店家的親友也說「創始老闆娘日前過世」，歇業傳言是烏龍一場。記者尤聰光／攝影

台東米苔目老字號名店「榕樹下」昨晚突然發布疑似歇業公告，引發粉絲震驚，但後續又有人出面澄清，店家只是配合肉品市場店休，8月31日至9月7日不營業，以後還是會開門做生意。對於歇業傳聞，家族成員不願證實，僅是低調說，需要一些時間調適。

台東市區有「東台」、「榕樹下」、「阿咪」、「三姊妹」等受歡迎米苔目店家，其中榕樹下開業超過半世紀，早期只是一家開在巷弄榕樹下的小攤商，後來遷移至大同路擴大營業，懷舊風格成為台東排隊美食，每逢營業日都是大排長龍，店內的辣椒深受老饕喜愛，近年搬遷至中華路，排隊盛況不減。

榕樹下昨晚在粉專以「勇敢放下」為標題貼公告，內容感謝台東、台灣、全世界各地鄉親朋友的長期支持與熱情，感謝曾經相遇的片刻，這一切都將成為過去，未來也許在世界某個角落相遇。

粉專貼文一出讓米苔目粉絲瘋狂轉傳，大家都以為榕樹下即將走入歷史，不過後續有親友在地方社團澄清說，店家並非歇業，只是配合肉品市場休市店休8天，9月8日會開店營業。

記者實地走訪，門口確實張貼店休公告，不過今天適逢每周休假日，老店也未開門營業。黃姓家族成員接受電訪，並未證實歇業是否屬實，僅頻頻表達「不好意思」，另外現階段不方便對外發言，需要一些時間去調適。

店家粉專公告與店門口張貼內文不一致，引發外界聯想。地方人士說，榕樹下賣米苔目的阿嬤是在地人熟知的場景，日前創辦人阿嬤過世，老店精神支柱一倒，家人心情低落，兄弟姊妹對未來營運也有不同想法，需要時間整合及調整，另外店家已經未與合作肉商洽談下月購買事宜，情況不單純。

榕樹下米苔目店門口張貼店休公告。記者徐白櫻／攝影
榕樹下米苔目店門口張貼店休公告。記者徐白櫻／攝影
榕樹下米苔目店門口張貼店休公告，今天適逢固定店休日，未開門營業。記者徐白櫻／攝影
榕樹下米苔目店門口張貼店休公告，今天適逢固定店休日，未開門營業。記者徐白櫻／攝影
台東米苔目名店昨晚在臉書發布公告，內容提及創店阿嬤與顧客互動的情景，內文令人聯想老店即將歇業。圖／取自粉專
台東米苔目名店昨晚在臉書發布公告，內容提及創店阿嬤與顧客互動的情景，內文令人聯想老店即將歇業。圖／取自粉專

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