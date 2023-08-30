開學日警方啟動護童專案 基市副議長加入宣導婦幼安全

今天是國小開學日，「護童專案」成為各地分局執勤重點，基隆市警方和新北瑞芳警分局都派員加強維護校園交安全。基隆市副議長楊秀玉上午也到校門口，與員警一起發放預防範罪宣導品，提醒小朋友如何避免侵害，以及遭遇危害時如何應變。

基隆市長謝國樑率先推動行人友善政策，學校附近路口斑馬線改成「綠斑馬」，並加強取締車輛在路口不禮讓行人違規行為，保障行人安全。

國小今天開學，基隆四個分局都安排護童勤務，對學童、校園及周邊交通加強安全維護，並配合老師、導護志工，維護上學交通動線安全與順暢，避免上學尖峰交通壅塞打結。

員警也在校門口宣導性騷擾、跟蹤騷擾、性影像及兒少性剝削法令等婦幼安全法令，強化學童從小建立勇敢說「不」及自我保護觀念，也提醒家長多留意，防範小孩出入不正當場所，共同守護學童人身安全。

新北市瑞芳警分局長王耀輝今早也帶領防治組長、家防官等人，前往瑞芳國小關心學童上學路上交通情形，提醒駕駛人行經學區應主動放慢車速，禮讓行人，以維護路過學童的安全。