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基隆正式特教師 新學期增39名
今天開學，為照顧特教生需求，基隆市政府表示，新學期新增39名正式特教師，大幅提升特教師合格率近90%，教育處也編列3000萬元改善22校走道、教室、廁所、公共空間等無障礙設施。
教育處打造校園無礙、完善特教資源環境，在教師人力調整方面，本學年度增加39名正式特教師員額，大幅提升基隆市特教師合格率，會持續調整規畫師資人力，給孩子更專業、高品質的教育與照顧。
正式特教師增加後，能讓資源班師生比負荷下降，國小階段從原先1：11降為1：8，讓現場教師更能投入教學，針對每名特教孩子不同需求給予協助，落實個別化教育服務。
教育處補助學校開辦身心障礙學生課後照顧班，特教班開班門檻數從10人降至3人，資源班降至8人即可成班；教育處也全額補助課後照顧人員暨助理員鐘點費。
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