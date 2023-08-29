宜蘭首創「月嫂免費到宅坐月子」服務 調查滿意度逾9成

宜蘭縣首推「幸福親子包」及月嫂到宅坐月子服務，１年來共送出2235個親子包、月嫂到宅服務1101小時，經調查9成2民眾對申請流程及服務速度感到滿意，8成2對服務品質覺得滿意，社會處「安心生育幸福親子到宅服務」計畫獲肯定，今由縣府頒給服務品質卓越獎。

爸媽帶新生兒寶寶外出時必須帶奶瓶、尿布等大堆東西，有時若準備不齊全，外出遊玩掃了興。宜蘭縣政府首創「幸福親子包」去年起實施，讓爸媽帶寶外出時直接拎著包包就可輕鬆出門，此外還有坐月子諮詢及月嫂到家等養育服務。

縣府針對弱勢族群提供90小時免費到宅坐月子服務，包括協助新生兒餵奶、洗澡、口腔清潔等及指導產婦母乳哺餵、產後身心關懷、月子餐協助製作、簡易家務協助、產婦及新生兒衣物清洗等，減輕爸媽照顧新生兒的壓力。

從服務中發現，有些年輕的爸媽不開伙，買外食居多，有人甚至連廚房都沒有，部分則是素食族，料理月子餐需格外兼顧營養，

統計分析申請月嫂對象，父母一方身心障礙者占30%、低收入與新住民婦女各占25%、未成年者占20%、高風險家庭個案占10%、中低收入戶占5%，另有15%申請資格不符；以鄉鎮市比較，羅東鎮申請案件24%最多、其次南澳鄉與五結鄉各占18%。

社會處表示，月嫂每天服務3小時，90小時是1個月服務時間，90小時可以分開使用最多不得超過３個月，尤其縣府為推動計畫招募二度就業婦女及中高齡婦女擔任到宅母嬰照護指導人員，帶動就業機會，創造雙贏。