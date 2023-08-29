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基隆今晚放水燈市區下午遊行 封路交管、公車改道看這

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
今晚間7點放水燈頭遶境遊行，午夜則在望海巷放水燈。市區遊行交通管制今天下午5時30分至晚間11時。記者游明煌／攝影
今晚間7點放水燈頭遶境遊行，午夜則在望海巷放水燈。市區遊行交通管制今天下午5時30分至晚間11時。記者游明煌／攝影

「鷄籠中元祭」今年邁入第169年，為期1個月的傳統祭儀與科典今天進入重頭戲，今晚間7點放水燈頭遶境遊行，午夜則在望海巷放水燈。市區遊行交通管制今天下午5時30分至晚間11時，請民眾注意改道；公車也改道，在管制區外設置臨時站點，提醒搭乘民眾注意。

市區今天管制範圍東至信一路、義七路口；南至八堵路、國安路口；西至29號橋、東岸高架橋入口；北至中正路、義一路口，所有車輛禁止進出管制區域，醫療用電動代步車等輔具除外；另東岸高架橋（中正路）及西岸高架橋（中山一路）連接國道1號雙向不管制，正常通行。

另放水燈交通管制時間，今晚9時至明天凌晨1時，管制範圍為北寧路、平浪橋頭（往郊區方向）至八斗子車站縣市交界處（往市區方向），該路段除宗親會施放水燈人員外管制通行，請用路人提前改道。

為方便民眾參與望海巷放水燈，今晚9時30分起，於基隆市政府中正路側提供免費接駁公車服務，行駛於市區至活動地點，並於施放水燈結束後載運回發車處，公車處另於施放水燈結束後60分鐘（約為夜間12時）自二信循環站加發302、402、505及602收費夜間公車。

台鐵將於8月30日凌晨0點1分加開八斗子往七堵區間車1班次，0點35分加開基隆往樹林區間車1班次，列車時刻請上台鐵官網查詢；大都會客運2088及首都客運1579班車，將於施放水燈結束後30分鐘（約為夜間11時30分）自望海巷加開車，歡迎民眾多加利用。

副市長邱佩琳表示，昨天迎斗燈是今天放水燈前的重要科儀，各姓宗親會的斗燈遶行市區，再安放到慶安宮，今天則有放水燈。百多年前大陸的漳州人和泉州人到台灣這塊土地為了生存相互械鬥，但後人最終選擇和解及融合，辦活動不應只是看熱鬧，而是去真實感受且體會並學習其精神和內涵。

今晚間7點放水燈頭遶境遊行，午夜則在望海巷放水燈。市區遊行交通管制今天下午5時30分至晚間11時。圖／基隆市政府提供
今晚間7點放水燈頭遶境遊行，午夜則在望海巷放水燈。市區遊行交通管制今天下午5時30分至晚間11時。圖／基隆市政府提供
今晚間7點放水燈頭遶境遊行，午夜則在望海巷放水燈。市區遊行交通管制今天下午5時30分至晚間11時。記者游明煌／攝影
今晚間7點放水燈頭遶境遊行，午夜則在望海巷放水燈。市區遊行交通管制今天下午5時30分至晚間11時。記者游明煌／攝影
今晚間7點放水燈頭遶境遊行，午夜則在望海巷放水燈。市區遊行交通管制今天下午5時30分至晚間11時。圖／基隆市政府提供
今晚間7點放水燈頭遶境遊行，午夜則在望海巷放水燈。市區遊行交通管制今天下午5時30分至晚間11時。圖／基隆市政府提供
今晚間7點放水燈頭遶境遊行，午夜則在望海巷放水燈。市區遊行交通管制今天下午5時30分至晚間11時。圖／基隆市政府提供
今晚間7點放水燈頭遶境遊行，午夜則在望海巷放水燈。市區遊行交通管制今天下午5時30分至晚間11時。圖／基隆市政府提供
今晚間7點放水燈頭遶境遊行，午夜則在望海巷放水燈。市區遊行交通管制今天下午5時30分至晚間11時。記者游明煌／攝影
今晚間7點放水燈頭遶境遊行，午夜則在望海巷放水燈。市區遊行交通管制今天下午5時30分至晚間11時。記者游明煌／攝影

放水燈 公車 高架橋

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