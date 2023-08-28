鷄籠中元祭迎斗燈遶境祈福 重頭戲放水燈遊行明晚登場
鷄籠中元祭今天「迎斗燈」遶境祈福，由北管軒社聚樂社一組、得意堂十組領頭出發，以福路、西皮派北管音樂交陣，展現「賽陣頭代替打破頭」的祭典核心價值。各姓氏斗燈繞行市區後安放慶安宮，明晚參加放水燈遊行。
基隆市副市長邱佩琳、議長童子瑋、文化局長江亭玫和立委參選人鄭文婷，今天下午在信一路、義二路口迎斗燈遊行起點，向各宗親會隊伍致意。
邱佩琳表示，迎斗燈是放水燈前的重要科儀，各姓宗親會的斗燈將繞行市區，聚樂社一組及得意堂十組領頭分別吹奏福路、西皮派北管音樂，並在旭川河口交陣，展現「賽陣頭代替打破頭」的中元祭核心價值。她感謝各姓宗親會費心籌備，透過中元祭活動為基隆及全台灣祈福。
童子瑋說，中元祭在基隆流傳百餘年，已不單單是宗教信仰，更是國家文化資產。以血緣代替地緣、以拚陣頭代替打破頭是核心價值，追求的是族群融合及宗親的團結，並透過科儀及活動讓更多人了解及傳承這項精神。
江亭玫表示，斗燈是寺廟建築、普度常見的避邪祈福器物，民間有北斗解厄、南斗延壽之說。斗燈今天安置於內殿，明天清晨經過發表儀式後正式點亮，藉此儀式展現斗燈與字姓團體共同命運的象徵性，具有凝聚族群團結的意義。
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