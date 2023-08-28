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蘇拉颱風影響 饒慶鈴關心釋迦果農籲做好防颱準備

中央社／ 台東縣28日電
颱風蘇拉接近台灣，預估將帶來風雨，台東農民28日趕緊搶收已經成熟的釋迦，以免受災。（台東縣政府提供） 中央社
颱風蘇拉接近台灣，預估將帶來風雨，台東農民28日趕緊搶收已經成熟的釋迦，以免受災。（台東縣政府提供） 中央社

農民看天吃飯，真的很辛苦！」今年編號第9號颱風蘇拉即將影響台灣，台東縣長饒慶鈴關心農民，今天前往釋迦果園，關切採收情形，並提醒農民做好農作防颱措施。

氣象局預報，颱風蘇拉接近台灣的時候風力偏強，預估今晚至明晨會發布海上颱風警報，明天下半天發布陸警，可能為東半部帶來豪雨等級降雨。

饒慶鈴今天上午由縣府農業處長許家豪等人陪同，前往機場附近一處農友的釋迦園視察。農友說，因應蘇拉颱風的來襲，這幾天特別趕工為釋迦套袋，也會緊急採收成熟果實，以免受災，上一波的颱風後，也針對鳳梨釋迦等再次修剪。

饒慶鈴指出，每次颱風前或有寒害到果園視察，心裡都相當不捨，釋迦是比較嬌貴的植物，現在正值大果期及採收期，成熟果實儘速採收，以減少災損。

颱風將影響台灣，釋迦進入採收期，農民搶收已經成熟的釋迦，對於還沒成熟的果實則要加強防颱應變措施，除了既有保麗龍套、紙袋外，還要再加上塑膠套、將果樹支架固定，降低損失。縣府會站在農民立場，協助農民產銷，也希望農民做好田間管理工作，提高農產品質。

鳳梨釋迦 蘇拉颱風 農民 饒慶鈴

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