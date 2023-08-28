孫曉雅首參加豐年祭 體驗花蓮部落熱情

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒邀請美國在台協會處長孫曉雅參與花蓮阿美族娜荳蘭部落豐年祭。孫曉雅說，「美台關係的基礎就是人對人的關係」，很高興受邀，這也是歷任AIT處長首次參加阿美族豐年祭，為台美原住民族交流寫新篇章。

娜荳蘭部落是花蓮吉安鄉最大部落，為宜昌與南昌部落結合而成，阿美族人口超過3千人。昨部落辦豐年祭，孫曉雅與夷將加入一起跳舞，體驗熱情的部落文化。

孫曉雅表示自己的中文不太好，「你們給我那麼熱心的花蓮」，很高興感受真正的花蓮，美台關係的基礎就是人對人的關係，希望之後能再來參加。

夷將‧拔路兒提到，8月初與孫曉雅在活動時碰面，特別邀她參加花蓮豐年祭，孫當場答應，這也是AIT歷任處長第一次到阿美族部落參加豐年祭，希望透過親自感受氣氛，讓孫有機會更了解台灣原住民豐富文化。

另外，娜荳蘭部落長年借用公有停車場辦豐年祭，希望有專屬的聚會場所，夷將‧拔路兒表示，前天已與鄉長溝通，發現經費要1100萬元負擔的確很大，原民會決議可負責9成，地方配合款公所負擔1成經費，只要近期的鄉代表會通過，應就可發包，期望今年內動土。