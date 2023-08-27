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基隆招考儲備清潔隊員 人臉辨識機防槍手代考

中央社／ 基隆27日電

基隆市環保局招考儲備清潔隊員，今天舉辦體能測驗，共有731名報考，預計錄取80名，到職後月薪約4萬1000元，現場並備有人臉辨識機，避免發生槍手代考作弊。

第1階段體能測驗今天在基隆市立體育館舉行，採30公尺負重折返跑，負重重量分別為男性15公斤、女性8公斤，第2階段筆試9月7日在國立基隆高級商工職業學校舉行。

基隆市環保局清潔隊長潘家齊說，上次招考儲備清潔隊員是在民國108年，當時錄取80名，近年因退休、離職或死亡等因素，依序遞補後，目前剩2名尚未遞補因而辦理招考，剛到職的清潔隊員包含本俸、獎金、加班費在內，月薪約4萬1000元，任職5年後月薪約4萬3000元。

潘家齊指出，今年共有731名報考，預計錄取80名，錄取率10.9%，其中最年長64歲，最年輕18歲，身心障礙者包含2名女性在內共有20名，保障名額錄取3名，另根據統計，報考者中學歷最高為碩士共有11名。

1名考生說，比起在民間企業上班，對於剛畢業踏入社會的新鮮人而言，清潔隊員起薪較高且收入穩定，家人很支持他報考；1名就讀大學1年級女考生說，家人得知報名訊息推薦她報考，她心想試試看便報考，希望能考上。

對於外界質疑體能測驗不開放一般民眾和非時段內梯次考生進場觀摩，承辦招考的旭祐科技股份有限公司市場總監林東億指出，每名考生體能測驗採用的策略不同，為了避免後面梯次考生得知前面梯次考生使用的方法，對前面梯次考生不公平，才會不對外開放。

林東億說，現場並設置全域監控，透過各種角度錄下考生在賽道的狀況，考生若對成績有疑義，可立即回放畫面，確保考生受到公平對待，現場並設置大型電子看板，即時顯示考生抵達終點秒數。

林東億表示，考生報名時須上傳照片，照片同步儲存在人臉辨識機，報到時，人臉辨識機會在0.1秒內確認是否為本人應考，若亮起綠燈代表本人應考，若亮紅燈，則播放語音「非註冊用戶」，避免發生槍手代考情形。

基隆 人臉辨識

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