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基隆原住民豐年祭登場 各族部落代表拚舞藝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆原住民豐年祭拚舞藝，謝國樑著傳統服飾盼傳承文化。圖／基隆市政府提供
基隆原住民豐年祭拚舞藝，謝國樑著傳統服飾盼傳承文化。圖／基隆市政府提供

基隆原住民聯合豐年祭今天在原住民會館旁廣場登場，各族部落代表輪流上場拚舞藝，市長謝國樑與民政處長張淵翔著傳統服飾到場，感謝原住民朋友努力傳承文化，他會繼續推動原住民相關福利政策。

聯合豐年祭由基隆市原住民族總頭目黃式榮擔綱主祭，在完成傳統與感恩的祈福祭祖儀式之後，精采迎賓舞及祈福同歡的大會舞熱鬧展開。現場有原住民各式風味餐飲、文創編織品攤位，各地區的原住民朋友有如嘉年華會般熱鬧。

謝國樑表示，期待透過豐年祭的活動，虔誠表達對於祖靈的感恩，讓族人不要忘了文化豐富的傳統底蘊，使傳統的祭典能夠永續傳承。

謝國樑提到，自上任以來，已針對原住民教育文化議題多所研究，加上市議員陳明建在議會的指導及鼓勵，未來會一起努力。

謝國樑說，這是首度以市長身分參加，感謝所有族人致力於文化傳承，希望部落的年輕人從中體會祖先的智慧，擔起部落的重要使命，他會跟原住民朋友一起打拚，讓有愛城市共同發光發熱。

基隆原住民豐年祭拚舞藝，謝國樑著傳統服飾盼傳承文化。記者游明煌／攝影
基隆原住民豐年祭拚舞藝，謝國樑著傳統服飾盼傳承文化。記者游明煌／攝影
基隆原住民豐年祭拚舞藝，謝國樑著傳統服飾盼傳承文化。記者游明煌／攝影
基隆原住民豐年祭拚舞藝，謝國樑著傳統服飾盼傳承文化。記者游明煌／攝影
基隆原住民豐年祭拚舞藝，謝國樑著傳統服飾盼傳承文化。圖／基隆市政府提供
基隆原住民豐年祭拚舞藝，謝國樑著傳統服飾盼傳承文化。圖／基隆市政府提供
基隆原住民豐年祭拚舞藝，謝國樑著傳統服飾盼傳承文化。圖／基隆市政府提供
基隆原住民豐年祭拚舞藝，謝國樑著傳統服飾盼傳承文化。圖／基隆市政府提供

原住民 謝國樑 豐年祭 基隆

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