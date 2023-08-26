軍機墜毀與「石棺詛咒」？鬼月聽《遺址》作者分享靈異

透過田野調查，將真實與傳說結合，曾當過演員的林承志，創作《遺址》歷史小說，把國軍興建台東志航基地佳山計畫（建安737機場擴建專案）的艱辛過程，融入女巫、傳說、詛咒元素，讓這段人與土地記憶不被時間淹沒，將於9月3日在金石堂新營店舉辦新書發表會，「鬼月來聽靈異故事」格外有神秘感。

1990年8月21日，發生1架軍機墜毀於雲林縣偏郊甘蔗園，機上18位將士全部殉職空難事件，當時殉難軍官就是要飛往視察737工程時遭到不幸。在此之前，基地開挖遇到「石棺詛咒」的神祕異聞在地方流傳。是巧合？或真有不可知的冥靈，成為《遺址》故事源起。

林承志因為唸土木建築背景，人生第一份職業轉服預管役成為軍人。當時國軍正有大型工程，需要年輕土木工程人員參與，他想可以在正式踏入社會之前累積經驗，因此參與不少國軍工程，737機場擴建專案即是其一。

林承志說，發生軍機墜毀嚴重空難之前，早在1985年初負責工程的工兵連隊發現出土石棺後，就怪事連連，包括1名推土機中士發現酋長石棺莫明患上癲癇怪病。《遺址》故事中所紀錄過程，約莫石棺事件發生後的4至5年間；有的是他親身經歷，有的發生在身邊，也有發生在當下同僚口耳相傳，每次經歷或聽聞又有年輕生命因這個工程逝世或殘軀，深深烙印腦海。

這個專案擴建基地屬卑南遺址部分，原是阿美族（阿密斯）kakawasan（「祖靈」意思）部落領地，當地曾留下與卑南族（普悠瑪）部落衝突戰爭的古老傳說，直到機場開挖被迫一分為二，並且三度遷村，遺失不少先人留下文化傳承與 記憶。

林承志為了尋找部落傳說與文化記憶，他展開田野調查，發現許多可歌可泣的原住民故事，耆老傳頌部落勇士「騎著風箏迎風射箭」的英姿是多麼令人神之嚮往。

《遺址》故事透過一個嚮往基督的年輕女巫，一個優秀幹練的軍官戰士及一個保護女巫的熱血勇士，虛擬人物共同尋找謎底的冒險歷程，真實紀錄機場工程的艱辛，以及探索部落文化的變遷與無奈。

林承志說，如同書本封面，變幻莫測的雲象徵「詛咒」、雄威老鷹象徵「國軍」、人獸形玉石圖騰象徵「祖靈」三元素構這本歷史故事小說，「我沒辦法還原歷史真相，但可以編成一個故事」，告訴你這土地確實發生過的事。

林承志說，小時候有閱讀障礙，長大後變得愛寫文章、愛講故事， 《遺址》書中的女巫角色，多少有他內心世界與想法投射，新書發表會將分享其創作心路歷程，將展示沒在書本中出現的真實照片，帶領讀者遊移虛實之間走進故事情節。

林承志說，台灣青年從軍的犧牲以及部落文明的失憶或許無奈，但他們的付出，共同成就今天保護台灣國防安全最可靠的屏障，「而你我的現在，正是當時國家的未來」，創作這本書希望能夠喚醒大家更要珍惜台灣現在、守護未來。

林承志是台灣第1位留美博士、台灣首席教育家林茂生的內孫，228受難者後代；《遺址》 封面老鷹插畫，是他的母親、嶺南派國畫家林呂碧紗（即林茂生的媳婦）畫作《展翅》的一部份。《展翅》原作後獲美國民主黨財務部長羅森生先生收藏。