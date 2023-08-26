「小鋼砲」蘇拉颱風步步進逼 花蓮文旦柚忙搶收

中颱蘇拉強度增強，氣象專家不排除有直接登陸花東地區或恆春半島的可能。花蓮瑞穗文旦柚全台知名，已進入採收期，面臨颱風豪雨威脅，柚農忙著搶收，但採收期因颱風迫近受到壓縮，農村缺工問題嚴重，人手難找，讓農民愁眉不展，盼政府能幫幫忙。

花蓮縣文旦柚種植面積約800公頃，年產2萬公噸，占全台近4分之一，是文旦柚產銷重鎮，主要種植在瑞穗鄉，每年白露節前10天進入採收期，加上今年日照多加上雨水充足，讓今年的文旦柚較早熟，且水分飽滿甜度又高，最近已進入採收期。

位於台灣東南方海面的「蘇拉」颱風持續增強，讓文旦柚農憂心忡忡。瑞穗鄉黃姓農民一早帶著親友搶收文旦柚，他說，現在是採收期，最怕遇到颱風，就算沒有強風把柚子打落一地，大雨也會降低果實的甜度，要趕在颱風來襲前採完。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇關心文旦柚狀況，今天一早到鶴岡地區果園觀察，發現已採收的不到1成，大多都還在樹上等待採摘。

黃盛皇說，瑞穗文旦柚已經成熟，適合採收，眼看颱風再幾天就可能撲台，採收期受到壓縮，柚農這幾天都忙著找工人，但農村缺工，人手難尋，以往曾有阿兵哥幫忙採收的前例，農民們希望政府能夠設法協助。

今年7月杜蘇芮颱風帶來大雨，讓花蓮農作物受創嚴重，二期西瓜、秧苗、硬質玉米、冬瓜、南瓜等多種作物都受災，縣府爭取農業部現金救助，「蘇拉」逼台，縣府提醒農民及早防範。