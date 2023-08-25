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衝浪、音樂、美食 五漁罟浪祭 9月9日外澳登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭首屆五漁罟浪祭9月9日至17日在頭城外澳沙灘登場。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭首屆五漁罟浪祭9月9日至17日在頭城外澳沙灘登場。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭是北台旅遊勝地，但頭城鎮沿海的石城、大里、大溪、梗枋、外澳5個漁村，因雪隧開通，濱海旅客減少遭受衝擊，為了吸客，縣長林姿妙昨宣布第一屆的「五漁罟浪祭」將在頭城外澳海邊舉辦，9月9日起在衝浪勝地的外澳海灘舉行9天，民眾也可報名參加相傳百年的牽罟漁法，另有趴板、沙板等體驗。

「五漁罟浪祭」結合頭城鎮在地元素規畫沙灘音樂會、罟浪盃衝浪賽、潮汐市集，林姿妙說，外澳浪平適合衝浪，還有飛行傘，遠眺龜山島與海岸風光入鏡，非常浪漫。頭城鎮長蔡文益說，宜蘭入夏後大型活動一場接一場，感謝縣府舉辦五漁罟浪祭，未來還有2億多元要投入五漁村計畫，頭城發展值得期待。

工旅處說，9月9日及10日沙灘音樂會，邀請今年金曲獎最佳台語女歌手鄭宜農、最佳單曲製作人JADE、入圍最佳新人獎的芒果醬Mango Jump、入圍金曲4大獎且來自宜蘭的樂團A Root 同根生，還有金曲樂團1976、四分衛阿山等人氣陣容開唱，迎著海風聽音樂。

10日舉行「百人牽罟」邀大家體驗永續捕魚技法「牽罟」文化，漁獲提供長青食堂做公益，歡迎報名參加體驗。

9月16日及17日是「罟浪盃衝浪賽」，外澳適合不同浪齡的衝浪客，除了公開組與青少年組，特別規畫「親子組」；至於「趴板衝浪」則透過岸邊簡單教學即可享受乘浪的樂趣，「沙板體驗」像衝浪與滑板結合，岸上感受暢快感。

活動期間「潮汐市集」請到風格餐飲品牌進駐，包含傳承40年手工製香「己文堂」、愛上宜蘭的米薩維奇陶藝工作室等在地業者，活動結束9月20日淨灘恢復乾淨。

宜蘭 牽罟 林姿妙

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