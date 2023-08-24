陸委會開放陸客團來台 花蓮觀光業超期待

陸委會今天宣布新的兩岸人員往來鬆綁措施，包含將恢復兩岸團客旅遊，雖然初期每天只有2千人次，實施日期也尚未確定，但已讓花蓮觀光業界相當振奮和期待。

陸委會今天宣布，9月1日起恢復旅居海外第三地的陸客來台觀光；恢復兩岸團體旅遊，陸籍團客初期每天2000人次（不含小三通），依對等原則，我方到大陸初期也是每天2000人次團客，此政策將以1個月為準備期，「並視陸方回應，再確定實施日期」。同時，8月28日起放寬陸籍人士來台從事商務交流，可申請的短期商務活動包含參展、觀展或者商務研習，但有些限制，如果涉及半導體等特定高科技產業，還是維持目前專案申請方式。

花蓮明利旅行社董事長許兆麟說，台灣多數旅行社都有接旅行團，花蓮也是陸客觀光的重要縣市，只要是七日遊的陸客團都會到花蓮，但這幾年因疫情等緣故，陸客團不能來，確實受到影響。

她表示，在陸客來台高峰時，明利的陸客團約占業務量3成，這幾年因為疫情緣故，都在做國旅，不過陸客還是台灣重要的觀光市場，能夠來當然是好事，若能恢復，業界很期待。雖然初期每天只有2千人，但她覺得，一開始也不可能很多，旅行社也各有國旅或其他國家的團客旅遊業務，若接待量能不足，一下子大量開放也不一定吃得下。

「樂觀其成」花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，這3年疫情讓觀光業界非常辛苦，好不容易撐過去，大家都希望能夠振興，陸客團能開放是整個觀光產業的期待，仍希望團體、自由行都能並行，畢竟自由行旅客的消費能力較好，且旅宿有不同客群，若能一起開放，對於整個觀光產業就能有全面性的幫助。