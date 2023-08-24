快訊

復仇出兵？首腦墜機身亡 傳瓦格納車隊朝俄羅斯推進

關注颱風蘇拉動態 花蓮文旦柚農加緊採收

中央社／ 花蓮縣24日電

花蓮文旦柚進入收成期，柚農擔心颱風蘇拉可能的影響，已加緊採收；縣府呼籲農友關注颱風動態，及早採取各項農作物防範措施，也注意自身安全，若有農損，向鄉鎮市公所通報。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，依據中央氣象局氣象預報，颱風蘇拉未來移動路徑恐影響台灣，籲請農友及早做好防颱準備；果樹應設置防風網及補強支柱固定植株減輕危害，進入採收期的果樹如文旦柚等應盡速採收。

農糧作物方面，田區留意排水溝渠暢通及病蟲害防治，二期水稻多數區域已插秧完畢，應注意田間排水。

蔬菜類作物不宜搶播，如可採收者應盡速採收，雜糧類如大豆、玉米等作物留意植株倒伏及田區淹水；另外，設施栽培應檢視生產設施，如有破損應及早維修。

林業方面，要穩固設施，安置苗木；養殖、畜牧業要加強設施固定、溝渠疏通，備用發電機要購足油料，檢查能否正常使用。

休閒農場方面，業者應加強場區設施安全檢查及維護工作，落實防颱整備工作，做好疏散避難措施並妥善疏導遊客，以維護安全。

縣府農業處指出，若因颱風造成農林漁牧災損，農友可主動向當地鄉鎮市公所及漁會通報，縣府將邀集相關單位依農業天然災害查報作業盡速辦理。

颱風 文旦 花蓮

延伸閱讀

輕颱蘇拉已生成 對台影響待觀察

蘇拉颱風下午生成路徑變化大 下周二不排除發海警

蘇拉颱風今天下午生成 氣象局：對台灣影響程度密切觀察

準颱風侵台或擦身過的機率曝 粉專指它是關鍵

相關新聞

陸委會開放陸客團來台 花蓮觀光業超期待

陸委會今天宣布新的兩岸人員往來鬆綁措施，包含將恢復兩岸團客旅遊，雖然初期每天只有2千人次，實施日期也尚未確定，但已讓花蓮...

宜蘭首屆《五漁罟浪祭》將在外澳登場 精彩活動玩嗨9天

暑假以來宜蘭的大型活動接連登場，首屆《五漁罟浪祭》9 月9 日起在衝浪勝地的外澳海灘舉行9天，結合頭城鎮在地元素規劃沙灘...

礁溪鄉外來住民多 鄉長首創送背心給鄰長免被誤認詐騙

鄰長是第一線勞苦功高的服務人員，礁溪鄉近年來蓬勃發展，外來人口及空屋率創高，為避免熱心鄰長被誤認為是詐騙集團，鄉長張永德...

LINE檢舉亂丟垃圾基市告發300件 丟菸蒂最多10月起3600

基隆市為落實推動乾淨家園政策，在LINE設置「基隆市亂丟垃圾檢舉平台檢舉專區」，2個月來已有近900位熱心民眾加入會員，...

基隆巷弄道統一挖埋整合首例 劉銘傳路完工不再擾民

基隆市過去只有在示範道路等級的工程時，才會進行各類地下管線的整合，劉銘傳路則是針對狹窄巷弄道路整合的第一例。市府積極整合...

基隆水黃濁 水公司致歉：不會再發生

基隆市中正、信義區去年夏季發生高地嚴重缺水，引發民怨，今年7月暖暖區又發生水質黃濁、有異味、餘氯很高，引起用戶不滿。基隆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦