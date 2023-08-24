關注颱風蘇拉動態 花蓮文旦柚農加緊採收

花蓮文旦柚進入收成期，柚農擔心颱風蘇拉可能的影響，已加緊採收；縣府呼籲農友關注颱風動態，及早採取各項農作物防範措施，也注意自身安全，若有農損，向鄉鎮市公所通報。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，依據中央氣象局氣象預報，颱風蘇拉未來移動路徑恐影響台灣，籲請農友及早做好防颱準備；果樹應設置防風網及補強支柱固定植株減輕危害，進入採收期的果樹如文旦柚等應盡速採收。

農糧作物方面，田區留意排水溝渠暢通及病蟲害防治，二期水稻多數區域已插秧完畢，應注意田間排水。

蔬菜類作物不宜搶播，如可採收者應盡速採收，雜糧類如大豆、玉米等作物留意植株倒伏及田區淹水；另外，設施栽培應檢視生產設施，如有破損應及早維修。

林業方面，要穩固設施，安置苗木；養殖、畜牧業要加強設施固定、溝渠疏通，備用發電機要購足油料，檢查能否正常使用。

休閒農場方面，業者應加強場區設施安全檢查及維護工作，落實防颱整備工作，做好疏散避難措施並妥善疏導遊客，以維護安全。

縣府農業處指出，若因颱風造成農林漁牧災損，農友可主動向當地鄉鎮市公所及漁會通報，縣府將邀集相關單位依農業天然災害查報作業盡速辦理。