台23線泰源隧道工程9月20日動工 估114年底完工

中央社／ 台東縣24日電

台東泰源幽谷主要聯外道台23線上的「泰源隧道」及邊坡工程，預計9月20日動工，114年底完工，解決這路段遇雨就坍的問題。

立委劉櫂豪服務處今天發布新聞稿表示，劉櫂豪關切東河鄉泰源地區對外聯絡道路台23線道路安全，針對泰源幽谷路段邊坡崩塌問題，爭取公路總局編列新台幣4.93億元規劃施作泰源隧道；公路總局從研議、規劃、設計到發包，終於在今年7月完成決標，並預定9月20日正式辦理動工祈福儀式，預計114年底完工通車，以有效提升用路安全。

劉櫂豪表示，台23線為東河鄉泰源地區重要對外聯絡道路，而台23線39K附近邊坡因地質敏感，多次豪大雨造成崩塌，影響行車安全，他多次會勘視察，於110年9月要求公路總局研擬徹底解決方案，因此公路總局擬定施作泰源隧道方式，以徹底解決道路安全問題。

劉櫂豪指出，他爭取公路總局編列4.93億辦理工程發包，經多次流標，終於今年7月正式決標，工程單位預定於9月20日辦理正式動工祈福儀式，期能如期如質順利於114年底完工通車。

劉櫂豪表示，近年來氣候異常，經常發生強降雨、豪大雨，使得地質敏感的山區道路邊坡變得不穩定，影響行車安全，他督促公路總局除了加強邊坡改善提升公路安全外，並做好道路預警措施，也呼籲民眾前往山區要留意氣象預告、注意行車安全。

劉櫂豪 崩塌 台東

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